Rational Aktie: Die Nachfrage bleibt

Rational erzielte im 3. Quartal 21% weniger Umsatz. Im Vergleich zum 2. Quartal konnte er deutlich gesteigert werden. Gründe hierfür sind die gelockerten Corona-Einschränkungen, die positive Entwicklung des Sommergeschäfts und die Einführung neuer Produktgenerationen.

Nach 9 Monaten resultierte daraus ein Umsatzrückgang um 23,9%. In Lateinamerika schrumpfte der Umsatz um 48% und in Nordamerika um 29%. Am besten hat Asien abgeschnitten, dort ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



