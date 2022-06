Rational-Aktie: Kontrollierter Rückzug vom russischen Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Finanztrends Video zu Rational



mehr >

Aufsichtsrat und Vorstand der Rational AG haben am 1. Juni 2022 einstimmig beschlossen, den Geschäftsbetrieb in Russland einzustellen und die Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Moskau bis Ende 2022 zu schließen. Der Rückzug des Unternehmens wird schrittweise und kontrolliert erfolgen, damit die bestehenden Verpflichtungen gegenüber Kunden und Mitarbeitern weiterhin erfüllt werden können. Auch gegenüber den betroffenen Mitarbeitern in der Ukraine, die… Hier weiterlesen