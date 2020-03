Rational Aktie: Jetzt ist also auch Rational betroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Jetzt hat der allgemeine Kursrückgang also auch die Rational-Aktie getroffen. Dabei war die Aktie über Jahre hinweg ein gutes Investment. So hat sich der Kurs der Aktie auf 10-Jahres-Sicht in etwa vervierfacht (ca. +298%, je nach Börsenplatz). Dividenden gab es auch noch. Doch seit einigen Wochen ist auch hier gewissermaßen der Wurm drin. Auf Monats-Sicht hat die Rational-Aktie rund 22% verloren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



