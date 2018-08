Rational Aktie: Erwartungen erfüllt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Trotz des außerordentlich starken Vergleichsquartals erfüllte Rational im 1. Quartal 2018 mit einem Umsatzwachstum von 4,7% auf 173,5 Mio € die Erwartungen. Bereinigt um Währungseffekte lag das organische Wachstum bei 9%. In Deutschland wuchs Rational um 13%. Grund für diesen Erfolg waren die gesteigerten Combi-Dämpfer-Absätze. Im restlichen Europa stieg der Umsatz um 4%. In Nordamerika lag der Umsatz auf Vorjahresniveau. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.