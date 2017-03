Rating: Wie seriös ist die MDM Group AG?

Meggen (ots) - Zu Beginn dieser Woche wurde die MDM Group AG imRahmen eines äußerst detaillierten und aufwändigen Ratingverfahrensvon der spezialisierten Wirtschaftsauskunftei SCOREDEX bewertet.Hierbei wurden relevante Unternehmenskennzahlen ausgewertet,verschiedenste Auskunfteien hinzugezogen, umfangreiche Recherchenbetrieben sowie diverse Datenprozesse durchlaufen.In der Scoredex-Prüfung erzielte die MDM Group AG aus der Schweizbei den folgenden Merkmalen gute Ergebnisse: Finanzielle Situationdes Unternehmens, Referenzen, Ausbildung und Juristische Merkmale.Exzellente Ergebnisse erreichte das Unternehmen in den BereichenRisikoprävention, Soziales Umfeld, Finanzielle Situation desEntscheiders, Bonität Unternehmen, Bonität Entscheider undMedienresonanz.Ö. Utanc, von MDM Group sieht die Unternehmensstrategie bestätigt:"Unser Engagement immer besser zu werden, für unsere Investorenund Geschäftspartner wurde belohnt. In das Rating sindzahlreiche unterschiedliche Faktoren eingeflossen - es ist sehranspruchsvoll", kommentiert sie die Auszeichnung.MDM Group AG Börsengang 2017?Die MDM Group AG hat eine langfristige Investition in Höhe von 23Mio. Euro für ein Immobilienprojekt in Bodrum bereitgestellt. DerVerkauf der Villen in Bodrum startete erst im Februar und zahlreicheInvestoren schlugen bereits zu. Bodrum gilt als das St. Tropez derTürkei, ein traumhafter Ort für Urlaub an der türkischen Westküste.Immobilien sind eine Säule des Unternehmens, eine andere ist derHandel mit Waren, insbesondere Textilien. Durch eine hoheVerkaufsfrequenz können kontinuierlich hohe Gewinne erzielt werden.Die MDM Group AG ist seit Beginn eine erfolgreicheInvestmentgesellschaft mit lukrativen Renditen für Investoren.Der geplante Börsengang der MDM GROUP AG soll im Jahr 2017, stattzum Ende, bereits in der Mitte des Jahres stattfinden. Durch denBörsengang möchte das Unternehmen frisches Kapital generieren, um somehr Geld in den Warenhandel zu investieren. Auch Privatanlegersollen so die Möglichkeit bekommen, unkompliziert vom erfolgreichenGeschäftsmodell des Unternehmens zu profitieren.Zum Angebot der MDM Group gelangen Sie über die Homepage:www.mdmgroup.de/investierenPressekontakt:MDM GROUP AGRütliweg 3Özlem Utanc6045 MeggenSchweizinfo@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell