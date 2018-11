Ratifizierung des Brexit-Abkommens würde großen Schaden vom Mittelstand abwenden

Berlin (ots) - Für den Mittelstand in Deutschland ist die fürSonntag geplante Unterzeichnung des Brexit-Abkommens mit demVereinigten Königreich durch die europäischen Staats- undRegierungschefs ein wichtiger Schritt, um einen harten AustrittGroßbritanniens aus der Europäischen Union (EU) zu vermeiden. Wenndas Abkommen von den Parlamenten der EU und des VereinigtenKönigreichs ratifiziert wird, dürften nach Ansicht der in derArbeitsgemeinschaft Mittelstand zusammenarbeitenden deutschenMittelstandsverbände die Auswirkungen des Brexits auf den Waren- undDienstleistungshandel zumindest für die Dauer der vorgesehenenÜbergangsphase überschaubar bleiben, größerer Schaden würde vorerstabgewendet.Unklar sei aber, ob das Abkommen im britischen Parlament dienotwendige Mehrheit erhalten wird. Für den Fall, dass das Abkommenscheitere und es danach doch zu einem harten Brexit komme, rechnendie Verbände mit schwerwiegenden negativen Folgen für die Unternehmenauf beiden Seiten des Kanals. Die EU-Kommission und dieBundesregierung sollten in einem solchen Fall schnellÜbergangsregelungen für den Waren- und Dienstleistungsverkehr inKraft setzen, die auch für diesen Fall Planungssicherheit schaffenund die mit dem Brexit verbundenen Kosten für die hiesige Wirtschaftminimieren.Nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand wäre imFalle eines harten Brexits im Vereinigten Königreich ein spürbarerWachstumsrückgang zu erwarten, der sich langfristig auf bis zu dreiProzentpunkte der Wirtschaftsleistung belaufen könnte. Auch imEuroraum würde die Konjunktur geschwächt, die Einbuße dürfte auflange Sicht bei rund einem halben Prozentpunkt liegen. Das istbesorgniserregend.Zu den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand zählen derBundesverband der Freien Berufe (BFB), der Bundesverband Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der Bundesverband der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der Deutsche Hotel- undGaststättenverband (DEHOGA), der Deutsche Industrie undHandelskammertag (DIHK), der Deutsche Raiffeisenverband (DRV), derDeutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), der HandelsverbandDeutschland (HDE), der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)sowie DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV.Weiterführende Informationen:www.arbeitsgemeinschaft-mittelstand.dePressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell