Rathbone Brothers: Was man jetzt noch wissen sollte!

Rathbone Brothers weist zum 27.07.2018 einen Kurs von 2466 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Rathbone Brothers entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Rathbone Brothers liegt mit einer Dividendenrendite von 2,55 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Asset Management"-Branche hat einen Wert von 4,92, wodurch sich eine Differenz von -2,37 Prozent zur Rathbone Brothers-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Rathbone Brothers. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Rathbone Brothers daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rathbone Brothers von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Rathbone Brothers liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 6 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2724,83 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2466 GBP) könnte die Aktie damit um 10,5 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Rathbone Brothers-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.