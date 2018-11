Ratgeber zur Cyber Week: Mit diesen 15 Tipps finden Verbraucher die besten Angebote rund um den Black Friday und Cyber Monday (FOTO)

Berlin (ots) -Schnäppchenjäger aufgepasst: Jetzt am Montag (19. November)startet die Rabattwoche des Jahres. Erst laden Akteure wie Amazon undPayback zum großen Ausverkauf. Am Freitag beginnt dann mit dem BlackFriday die ganz große Rabattschlacht: Vier Tage lang werben TausendeOnline-Shops und klassische Händler mit Rabatten "von bis 90 Prozent"und greifen auch sonst tief in die Marketing-Trickkiste, um dasselbstgesteckte Umsatzziel von 1,8 Milliarden Euro zu erreichen.* Undtatsächlich können Konsumenten in der Cyber Week das ein oder andereSchnäppchen machen, wenn sie kühlen Kopf bewahren. Wie dieSchnäppchenjagd gelingt, erklärt das Verbraucherforum mydealz.de.--1. Einen Einkaufszettel schreibenVorbereitung ist das A und O bei der Schnäppchenjagd in der CyberWeek. Wer angesichts der vielen Tausend Angebote nicht den Überblickverlieren oder zu viel ausgeben möchte, sollte sich vorher überlegen,was er kaufen möchte. Wie vorm Einkauf im Supermarkt, empfiehlt essich, einen Einkaufszettel zu schreiben und sich in der Cyber Week anihn zu halten.--2. Schnäppchenwecker nutzenUm Zeit bei der Angebotssuche zu sparen, können Verbraucherkostenlose Dienste wie den Idealo-Preiswecker oder denSchlagwort-Alarm von mydealz für sich arbeiten lassen. In dermydealz-App können Verbraucher beliebig viele Schlüsselwörter wie"Nike Sneakers", "Lipgloss" oder "Smart Home" festlegen. Sobald einentsprechendes Angebot verfügbar ist, informiert sie die App perPush-Nachricht. Etwas umständlicher funktioniert der Preiswecker vonIdealo. Suchen Verbraucher beim Preisvergleichsportal nach bestimmtenProdukten, können sie auf der Ergebnisseite einen Preisweckerstellen. Fällt der Preis unter einen frei wählbaren Betrag, werdensie per Mail benachrichtigt.--3. Newsletter abonnierenViele Händler bieten einen eigenen Newsletter an und einigeinformieren mit ihm vorab über besondere Angebote oder belohnen ihreAbonnenten mit Gutscheincodes. Für Verbraucher kann sich dasAbonnement eines Newsletter so lohnen: Sie werden früher überAngebote informiert und können im Bestfall dank des Gutscheincodesden ein oder anderen Euro zusätzlich sparen.--4. Nicht nur bei den "üblichen Verdächtigen" shoppenIn der Cyber Week und speziell in den vier Tagen vom Black Fridaybis zum Cyber Monday reduzieren Tausende Händler ihre Preise. Wer nurbei seinen zwei, drei Stammhändlern nach Angeboten schaut, riskiertso, das "perfekte Angebot" zu verpassen. Ratsam ist es deshalb, mitMeta-Plattformen gezielt nach Angeboten für bestimmte Produkte zusuchen. Portale wie black-friday.de informieren am Black Friday überaktuelle Angebote, das Verbraucherforum mydealz.de bietetVerbrauchern das ganze Jahr über und auch in der Cyber Week einenÜberblick über aktuelle Angebote.--5. Einen Einkaufsbummel durch die City machenSchnäppchen finden Verbraucher am Black Friday nicht mehr nur imInternet. Auch der klassische Handel hat den Black Friday in denletzten Jahren für sich entdeckt. In vielen Großstädten wie Berlin,Frankfurt, Hamburg, München und Köln und selbst in kleineren Städtenwie Laufenburg, Lüneburg und Metzingen laden Einzelhändler am 23.November mit Rabatten und Rahmenprogramm zum Shoppen ein. DerEinkaufsbummel durch die City kann sich so durchaus lohnen.-- 6. Rabatte hinterfragen, Preise vergleichenSneakers mit 60 Prozent Rabatt, das neue Smartphone gibt's 350Euro günstiger und der Preis fürs Parfüm ist sogar um 80 Prozentgesunken. Das alles klingt verlockend. Blind vertrauen solltenKonsumenten den Rabattversprechen aber nicht. Kein Händler hat etwaszu verschenken. Einige greifen aber in die Trickkiste, um mit einemhohen Rabatt winken zu können: Sie berechnen den Rabatt ausgehend vomUnverbindlichen Verkaufspreis (UVP) statt vom meist deutlichniedrigeren Marktpreis. Um den Trick zu durchschauen, solltenVerbraucher den tatsächlichen Marktpreis ermitteln. Hierbei helfenPortale wie Geizhals.de oder Idealo.de.--7. Rabattvorteile kombinierenWer online einkauft, hat mehrere Möglichkeiten, zu sparen:Zusätzlich zu Sonderangeboten können Verbraucher den Preis mitGutscheincodes weiter senken, die sie auf Portalen wieGutscheinsammler.de finden. Wenn sie über Cashback-Portale wieShoop.de einkaufen, erhalten sie zudem einen Teil des Kaufpreiseszurück. Wer beide Spartricks kombiniert, profitiert so in der CyberWeek bei den ohnehin niedrigen Preise noch von einem zusätzlichenDiscount.--8. Nicht unter Druck setzen lassenSchrille Werbebanner, fettgedruckte, hohe Rabatte,Countdown-Zähler und überall der Hinweis "Nur solange der Vorratreicht" - wer in der Cyber Week und speziell zwischen dem BlackFriday und Cyber Monday im Netz nach Angeboten sucht, fühlt sichschnell unter Druck gesetzt. Konsumenten sind aber gut beraten, nichtvoreilig zu kaufen. Vielmehr gilt es, Angebote genau unter die Lupezu nehmen und im Zweifel zu verzichten. Oft bieten mehrere Händlerdas gleiche Produkt zu ähnlichen Preisen an.--9. Einen Blick in die Zukunft werfenWie kaum ein anderer Händler setzt Amazon bei seiner Cyber MondayWeek auf die zeitliche Verknappung. Konsumenten erwarten zweiverschiedene Angebotsformate: "Tagesdeals" und "Blitzdeals". Während"Tagesdeals" immerhin 24 Stunden verfügbar sind, starten "Blitzdeals"alle fünf Minuten und sind maximal sechs Stunden verfügbar. Wannwelche Angebote starten, verrät Amazon nur seinen Prime-Mitgliedernund dies auch nur dreißig Minuten vorher. In den letzten Jahrengelangten einige Medien und Portale wie mydealz.de aber auch schonvorher an Informationen, wann welches Angebot startet.--10. Sondermodelle erkennenWer ein Elektronikprodukt bei einer der großen Ketten kaufenmöchte, sollte genau auf die Nummer und Funktionen des Modellsachten. Nicht selten produzieren Hersteller Sondermodelle speziellfür einzelne Elektronikketten. Solche Produkte sehen oft genauso ausund haben ähnliche Bezeichnungen wie die Serienmodelle. Sie könnenaber um wesentliche Funktionen beschnitten sein.--11. Versteckte Kosten im Blick behaltenDer Händler ist seriös, das Produkt überzeugt und der Preis istunschlagbar gut? Super. Kaufen sollten Verbraucher aber dennochnicht, ohne die Lieferkosten und Widerrufsregeln zu kennen. Denn wasnützt es, wenn der Fernseher zwar günstig ist, die hohenSpeditionskosten die Ersparnis aber aufsaugen? Gerade bei sperrigenProdukten sollten Verbraucher zudem darauf achten, wer beim Umtauschdie Kosten für den Rückversand trägt. Informationen hierzu findensich in der Widerrufsbelehrung.--12. Bei unbekannten Händlern auf die Pflichtangaben achtenNeben den "üblichen Verdächtigen" machen speziell am Black Fridayauch viele kleinere Händler mit teilweise guten Angeboten auf sichaufmerksam. Auch hier kann sich der Kauf lohnen. Vor der Eingabeihrer Daten sollten Verbraucher bei (ihnen) unbekannten Händlern aberauf bestimmte Merkmale achten, die verraten, ob ein Shop seriös ist:Sind ein vollständiges Impressum, die AGB und eine Widerrufsbelehrungvorhanden? Werden Daten verschlüsselt übertragen? Und trägt der Shopein Prüf-Siegel wie das von Trusted Shops? Wenn die Antwort auf alleFragen "Ja" lautet, handelt es sich sehr wahrscheinlich um einenseriösen Händler. Weitere Informationen, wie man seriöse Online-Shopserkennen kann, bietet das BSI auf seiner Internetseite:http://ots.de/6RiWv0--13. Sichere Zahlungsmittel verwendenAuch in der Cyber Week sollten Konsumenten im Internet nur sichereZahlungsmittel verwenden. Hierzu zählen die SEPA-Lastschrift, dieKreditkarte, Dienste wie PayPal oder der Rechnungskauf. Von derÜberweisung sollten Verbraucher hingegen tunlichst absehen. Ist dieÜberweisung einmal erfolgt, kann sie nicht mehr rückgängig gemachtwerden. PayPal bietet hingegen einen Käuferschutz und Lastschriftensowie Belastungen der Kreditkarte kann widersprochen werden. Bleibtdie Lieferung aus, haben Verbraucher so zumindest keinen finanziellenSchaden.--14. Mögliche Zollkosten im Blick behaltenVom Black Friday bis zum Cyber Monday senken auch Händler inLändern wie China, den USA oder Kanada ihre Preise. Angesichts desstarken Euro können Verbraucher dort auf den ersten Blick das einoder andere Schnäppchen machen. Sie sollten die Zollkosten abereinkalkulieren: Sind die im EU-Ausland bestellten Produkte in Summeteurer als 27 Euro, berechnet der Zoll eine Einfuhrumsatzsteuer, die19 Prozent des Warenwerts beträgt. Um unnötige Gänge zum Zoll zuvermeiden, sollten sie den Händler bitten, die Rechnung gut sichtbaraußen am Paket anzubringen.--15. Falls nötig, den Kauf wirksam widerrufenWer etwas im Internet oder telefonisch bestellt, hat 14 Tage Zeit,den Kauf zu widerrufen. So viel ist klar. Aber wie genau könnenVerbraucher von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen? Früher war esmöglich, die Annahme zu verweigern oder das Produkt kommentarloszurückzuschicken. Seit dem 13. Juni 2014 müssen Konsumenten denWiderruf aber zusätzlich auch schriftlich erklären. Hierfür stellenviele Händler spezielle Mustererklärungen zur Verfügung, dieVerbraucher nutzen können, aber nicht nutzen müssen.--* Gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) schätzte derHandelsverband Deutschland (HDE) den Umsatz, den Händler dieses Jahram Black Friday und Cyber Monday generieren auf 1,8 Milliarden Euro:http://ots.de/9dlWdQ 