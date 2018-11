Bonn (ots) - In Deutschland sterben nach aktuellen Schätzungenjährlich über 40.000 Menschen an einer Thrombose oder deren Folgen.Obwohl Gefäßerkrankungen ein weit verbreitetes Phänomen sind, wirddie Gefahr von Blutgerinnseln unterschätzt. Nicht selten werden dieAnzeichen falsch gedeutet - mit schwerwiegenden Folgen. Eine neuekostenlose Broschüre "Thrombose - Die unterschätzte Gefahr" vomBundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz BGVzeigt auf, wie sich eine Thrombose bemerkbar macht, welcheRisikofaktoren es gibt und wie man sich am besten schützen kann.Blut gerinnt, wo es nicht gerinnen sollDie Blutgerinnung ist an sich eine sinnvolle Schutzreaktion desKörpers, weil sie uns nach einer Verletzung vor dem Verblutenschützt. Das Blut verdickt, ein kleiner Thrombus bildet sich und dieBlutung wird gestoppt. Während die Wunde heilt, löst sich auch dasGerinnsel langsam wieder auf. Allerdings gibt es Fälle, in denen sichein Blutgerinnsel in einem unverletzten Gefäß bildet. Löst sichdieser Blutpfropf nicht wieder auf, fließt das Blut nicht mehrungehindert durch die Venen und es kann zu einer Thrombose, einemGefäßverschluss, kommen. Das verursacht nicht nur starke Schmerzen,sondern führt im schlimmsten Fall zu einer lebensbedrohlichenSituation - gerade wenn die tiefen Beinvenen betroffen sind. Imschlimmsten Fall wird das gelöste Blutgerinnsel mit dem Blutstrom indie Lunge transportiert und kann dort zu einer Lungenembolie führen.Eine Thrombose frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, kann daherLeben retten.Meist mehrere RisikofaktorenEs gibt zahlreiche Risikofaktoren, die zu einer Thrombose führenkönnen. Neben großen Operationen und schwere Verletzungen zählen dazuKrebserkrankungen, Infektionen und Schwangerschaft. Aber auchEntzündungen, schwere Krampfader- und Nierenleiden können die Gefahrerhöhen. Langes und unbewegliches Sitzen, etwa auf Fernflügen, giltebenfalls als Risikofaktor. "Das heißt jedoch nicht, dass man insolchen Situationen hilflos ausgeliefert ist", appelliert ProfessorRupert Bauersachs, Direktor der Klinik für Gefäßmedizin KlinikumDarmstadt: "Im Gegenteil: Patienten können aktiv dazu beitragen, eineThrombose zu vermeiden oder mit einer Thromboseprophylaxevorzubeugen. Sobald also eine oder gar mehrere der genanntenRisikofaktoren vorliegen, ist es sinnvoll, das Gespräch mit demHausarzt zu suchen, um das eigene Risiko abzuklären. TypischeAnzeichen einer Thrombose sind beispielsweise dauerhafteSpannungsschmerzen im Bein oder ein ziehender einseitigerBeinschmerz, der unter Belastung, aber auch im Sitzen oder Liegenbestehen bleibt. Starke Schmerzen und plötzliche Atemnot können aufeine Lungenembolie hinweisen. In diesen Fällen sollteschnellstmöglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.ThromboseprophylaxeOb Laufen, Walken, Schwimmen, Tanzen oder Radfahren - regelmäßigeBewegung ist das A und O eines effektiven Venenschutzes. Bewegunglässt das Blut im Körper besser zirkulieren und verringert die Gefahrder Blutgerinnung. Auf langen Flug-, Bus- oder Bahnreisen mitangewinkelten Beinen ist es ratsam, zwischendurch Bewegungsübungen zumachen. Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte mit dem Hausarztüber eine vorbeugende Selbstinjektion mit Niedermolekularem Heparinsprechen. Hierbei ist auf die sichere und einfache Handhabung derSpritze zu achten.Kostenloser RatgeberDie Broschüre "Thrombose - Die unterschätzte Gefahr" gibtAntworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Themen Prävention,Diagnose und Behandlung von Thrombosen. Bestelladresse: BGV e.V.,Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn. Weiterführende Informationen aufwww.bgv-thrombose.dePressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformationund Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnGermanyFon: 0049 (0)228-30 82 1-0info@medcominternational.dewww.medcominternational.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell