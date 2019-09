Ratgeber: So sparen Verbraucher bei freiverkäuflichen Medikamenten

Berlin (ots) - Gesundheit wird teurer - zumindest, wenn man denZahlen des Statistischen Bundesamts folgt. 4.544 Euro gaben dieDeutschen 2017 pro Kopf für ihre Gesundheit aus und 693 Euro alleinefür Arzneimittel - 2,5 Prozent (16 Euro) mehr als noch im Jahr zuvor.Dabei ist es recht leicht, beim Kauf von Medikamenten zu sparen. Dameist mehrere Anbieter Medikamente mit dem gleichen Wirkstoffanbieten, unterscheiden sich die Preise deutlich. 49,85 Prozent(10,14 Euro) können Verbraucher sparen, wenn sie statt des teuerstendas günstigste Präparat kaufen. Dies zeigt eine Stichprobe desVerbraucherforums mydealz.Jeder kennt Aspirin. 1899 von Bayer patentiert, war Aspirin langeZeit weltweit das Mittel gegen Schmerzen und Fieber. Und auch wenn,laut einer IMS-Health-Studie, inzwischen immer mehr Verbraucher ihrekleinen Wehwehchen mit Ibuprofen behandeln, ist Aspirin unveränderteiner der Umsatzgaranten von Bayer. Dies liegt am Image von Aspirin,das Bayer seit dem Verkaufsstart vor 120 Jahren gekonnt aufgebauthat: Wie der Fön für Haartrockner und das Tempo für Taschentüchersteht Aspirin als Synonym für Schmerztabletten mit dem WirkstoffAcetylsalicylsäure (kurz: ASS).Dabei gibt es längst auch günstigere Alternativen mit dem gleichenWirkstoff. Bei seiner Stichprobe fand das Verbraucherforum mydealzneben Bayer auch vier andere Anbieter, die Schmerztabletten mit demWirkstoff ASS verkauften: 1A Pharma, Hexal, Ratiopharm und dieTogal-Werk AG. Der teuerste Anbieter von ihnen war Togal. ZwanzigBrausetabletten "Togal Kopfschmerzbrause + Vitamin C" kosteten beider Stichprobe 4,50 Euro. "Hexal ASS + C Brausetabletten" warenbesonders preiswert. Sie kosteten in der gleichen Packungsgröße beimgünstigsten Händler nur 2,56 Euro. Das Originalpräparat von Bayer warindes vergleichsweis teuer: Für zwanzig Brausetabletten hätten dieTester von mydealz im günstigsten Fall 5,65 Euro bezahlt - also 3,09Euro mehr.Bis zu 25 verschiedene Medikamente pro WirkstoffDass Bayers Aspirin keine Ausnahme, sondern die Regel ist, machtein Blick auf die übrigen 99 freiverkäuflichen Wirkstoffe sichtbar,die mydealz für seine Stichprobe zufällig ausgewählt hat. Von der 9,12-Linolsäure bis hin zum Zinkoxid haben die Tester hierbei jeweilsdie Preise für Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff, der gleichenPackungsgröße, der gleichen Darreichungsform und dem gleichen zubehandelnden Krankheitsbild verglichen. Nur in sechs von hundertFällen konnten sie dabei kein Alternativ-Präparat finden. Sonsthätten sie aber die Wahl zwischen durchschnittlich 6,16 verschiedenenPräparaten gehabt. In der Spitze, im Fall des Wirkstoffs Ibuprofen,fanden sich sogar 25 verschiedene Anbieter, die eine Packung mitzwanzig Filmtabletten verkauften - für Preise zwischen 1,04 Euro(Abz-Pharma) und 4,68 Euro (Fair-Med Healthcare).Die bloßen Zahlen zeigen: Zwei Merkmale kennzeichnen den Markt fürArzneimittel. Er ist einerseits sehr stark standardisiert,andererseits hart umkämpft. Beides hat rechtliche Ursachen.Forschende Pharmaunternehmen, die neue Medikamente entwickeln undpatentieren lassen, dürfen diese zunächst exklusiv vermarkten. Nachzwanzig Jahren läuft der Patentschutz jedoch ab. Dann steht es allenUnternehmen frei, das gleiche Präparat nach dem ursprünglichgeschützten Verfahren herzustellen und zu verkaufen. EinzigeBedingung: So genannte "Generika" dürfen in ihrer Bioverfügbarkeit,also in ihrer Wirkkraft, nicht mehr als 80 bis 125 Prozent vomOriginalpräparat abweichen. Weil die für die Zulassung nötigen"Bioäquivalenzstudien" sehr viel günstiger sind als die grundlegendeForschung, können Anbieter von Generika die Preise vonOriginalpräparaten oft deutlich unterbieten. Zusätzlich sinken diePreise für Arzneimittel dadurch, dass oft mehrere Generika-Anbietermiteinander um Marktanteile ringen.Preisvorteile zwischen null und 94 ProzentVerbraucher können vom regen Wettbewerb auf dem Markt fürArzneimittel profitieren. Wie stark die Preisdifferenz zwischeneinzelnen Anbietern letztlich ausfällt, hängt allerdings stark vomWirkstoff ab. Bei der Stichprobe betrug der durchschnittlichePreisvorteil zwischen dem günstigsten und teuersten Präparat 49,85Prozent beziehungsweise 10,14 Euro. Hinter diesem rechnerischenMittelwert verbargen sich jedoch große Unterschiede.Für sechs Wirkstoffe konnten die Tester von mydealz jeweils -zumindest in der gewünschten Packungsgröße und Darreichungsform -keine Alternativen finden: Für die Wirkstoffe Benzethoniumchlorid,Dimetinden, Enterococcus faecalis-Autolysat, Hexamidin, Hexetidin undSalicylsäure fand sich jeweils nur ein Präparat.Jeweils rund neunzig Prozent hätten Verbraucher bei den dreiWirkstoffen Omega-3-Fettsäure (88,80 Prozent), Cetirizindihydrochlorid (90,99 Prozent), und Paracetamol (94,05 Prozent)sparen können. Für sechzig Kapseln mit dem NahrungsergänzungsmittelOmega-3-Fettsäure hätten die Tester im günstigsten Fall 2,79 Euro("Gehe Balance Omega 3 Kapseln Vitamin E") und im teuersten Fall24,90 Euro ("Silbertau 60 Krill Öl Omega-3 Fettsäure Kapseln")gezahlt. 100 Tabletten des Antiallergikums Cetirizin dihydrochloridkosteten zwischen 4,25 Euro ("Cetirizin Vividrin 10 mg") und 47,19Euro ("Aca Müller Zyrtec"). Und zwanzig Kapseln mit demschmerzstillenden Wirkstoff Paracetamol kosteten zwischen 33 Cent("1A Pharma Paracetamol 500") und 5,55 Euro ("Pfizer SpaltKopfschmerz").Preisvergleichsportale wie Medizinfuchs.de oder Idealo helfen beider SucheDie Beispiele zeigen: Wer nicht das erstbeste Präparat kauft,sondern die Preise verschiedener Anbieter und Händler vergleicht,kann sparen. Preisvergleichsportale helfen, das günstigste Präparatzu finden. Mit Billiger.de, Geizhals oder dem auf denArzneimittelbereich spezialisierten Portal Medipreis.de könnenVerbraucher den günstigsten Anbieter finden, wenn sie bereits wissen,welches Medikament sie kaufen möchten.Noch einen Schritt weiter gehen die Preisvergleichsportale Idealound Medizinfuchs.de. Bei beiden können Verbraucher auch nachWirkstoffen suchen oder nach den zu behandelnden Krankheitenbeziehungsweise Symptomen suchen, um passende Medikamente zu finden.Während Idealo sich hierbei genauso wie Billiger.de und Geizhals auffreiverkäufliche Medikamente beschränkt, lassen sich mitMedizinfuchs.de genauso wie mit Medipreis.de auch die Preise fürverschreibungspflichtige Arzneimittel vergleichen."Aut idem"-Regel und Rabattverträge bei verschreibungspflichtigenArzneimittelnAktiv müssen Verbraucher allerdings nur bei Medikamenten diePreise vergleichen, die ihr Arzt ihnen nicht verschrieben hat. Fürrezeptpflichtige Medikamente hat der Gesetzgeber ein Systementwickelt, mit dem gesetzliche Krankenkassen und ihre Versichertensparen können: Auf Kassenrezepten finden sich - anders als aufPrivatrezepten - immer drei Kästchen mit dem lateinischen Hinweis"aut idem" ("oder das Gleiche"). Kreuzt der Arzt diesen Hinweis nichtdurch, sind Apotheker nach § 129 SGB V gehalten, ihren Patientenjeweils das günstigste Medikament mit dem verordneten Wirkstoff zuverkaufen.Durch Rabattverträge mit Pharmaunternehmen senken gesetzlicheKrankenkassen ihre Ausgaben für Arzneimittel zusätzlich:Krankenkassen verpflichten sich mit diesen Verträgen dazu,ausschließlich ein bestimmtes Medikament abzunehmen.Pharmaunternehmen gewähren ihnen im Gegenzug Rabatte, die sich fürsie dank des zu erwartenden höheren Absatzes rechnen und von denenVerbraucher auch direkt profitieren: Bei jedemverschreibungspflichtigen Medikament müssen sie zehn Prozentzuzahlen, mindestens aber fünf und höchstens zehn Euro.Um ein verordnetes Medikament gegen ein günstigeres austauschen zukönnen, müssen neben dem Wirkstoff allerdings auch die Dosierung,Packungsgröße und der Indikationsbereich, also das Krankheitsbildübereinstimmen. Zudem muss sich die Arzneiform ähneln. Filmtablettenkönnen also nicht gegen eine Salbe ausgetauscht werden. Beiverschreibungspflichtigen Medikamenten achten die Apotheker auf dieEinhaltung dieser Regeln. Bei nur apothekenpflichtigen oder sogarfreiverkäuflichen Medikamenten müssen Verbraucher hierauf aber selberachten und im Zweifelsfall ihren Arzt oder Apotheker fragen.-- Infografik: Infografiken zur freien redaktionellen Verwendungin 72 und 300 dpi finden Sie hier: https://mdz.me/infografikenarznei-- Rohdaten:Die Ergebnisse der Stichprobe finden Sie hier:https://mdz.me/arzneidaten-- Quellen:Statistisches Bundesamt, "Gesundheitsausgaben im Jahr 2017: +4,7%" http://ots.de/QGaIx4Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Alltägliches Doping mitIbuprofen": http://ots.de/sd49w8-- Hinweis zur Methodik:Die obenstehenden Resultate sind das Ergebnis einer Stichprobe,die das Verbraucherforum mydealz.de im Zeitraum vom 26. bis zum 29.August 2019 durchgeführt hat. Für 100 verschiedene, nichtverschreibungspflichtige Wirkstoffe hat mydealz die verfügbarenPräparate sowie deren Preise mithilfe der PreisvergleichsportaleIdealo und Medizinfuchs.de ermittelt. Verglichen wurden hierbei - dem"Aut idem"-Prinzip folgend - ausschließlich die Preise vonMedikamenten mit dem gleichen Wirkstoff, der gleichen Dosierung undPackungsgröße sowie dem gleichen Indikationsbereich und der gleichenArzneiform. In die Stichprobe eingeflossen ist hierbeihändlerübergreifend jeweils der günstigste Preis.-- Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 50,9 Millionen Kontakten pro Monat diegrößte Social-Shopping-Plattform. 6,7 Millionen Konsumenten (UniqueUser) nutzen mydealz jeden Monat, um Angebote einzustellen, zudiskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionenam Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe,die als weltweit größte Shopping-Community neben Deutschland auch inBrasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Mexiko, denNiederlanden, Österreich, Polen, Russland und Spanien betreibt.Monatliche nutzen 25 Millionen Verbraucher die zwölfPepper-Plattformen, um sich über aktuelle Angebote auszutauschen und12.000 Kaufentscheidungen pro Minute zu treffen.-- Eine kurze Bitte zum SchlussWir freuen uns immer sehr, wenn die von uns geteiltenInformationen auch für Sie relevant sind, möchten Sie jedoch höflichbitten, auf die richtige Schreibweise unseres Namens zu achten.Schreibweisen wie "myDealz" oder "MyDealz" sind veraltet. Wir selberschreiben unseren Namen seit mehreren Monaten komplett inKleinbuchstaben: "mydealz". 