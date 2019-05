Bonn (ots) - Laut einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts istdie Zahl der Allergiker in Deutschland in den letzten Jahren rapidegestiegen. Fast ein Drittel der Bevölkerung leidet an Symptomen wieAtemnot, brennende Augen oder juckende Haut - für die Betroffenenkann die Krankheit ein wahres Martyrium bedeuten. Die einfachste undnebenwirkungsärmste Behandlungsform bei vielen allergischenErkrankungen ist das Vermeiden oder zumindest Reduzieren auslösenderAllergene. Aber gerade zu Hause, wo man Ruhe und Entspannung sucht,können potenzielle Allergene wie Milben, Schimmelpilze und Tierhaaredie Gesundheit belasten. Die neue Broschüre "Gesundes Bauen - ModerneHaustechnik" vom Bundesverband für Gesundheit und VerbraucherschutzBGV erläutert, mit welchen Maßnahmen man die Allergenbelastung inHaus oder Wohnung reduzieren und vorhandene Allergene zielgerichtetentfernen kann.Die dichte und wärmedämmende Bauweise heutiger Neubauten macht einLüftungskonzept erforderlich. Eine Lüftungsanlage mit Mikrofilterntauscht die Raumluft innerhalb eines festgelegten Zeitraums komplettaus und filtert dabei Staub sowie Blütenpollen aus der Frischluft.Auch bei der Auswahl des Heizsystems sollten Allergiker genauüberlegen. Günstig sind eine Flächenheizung, also Fußboden-, Wand-oder Deckenheizung und der Verzicht auf Heizkörper. Weil sich dieWärme gleichmäßig im Raum verteilt, entstehen keineStaubaufwirbelungen, so dass sich Allergene wie Hausstaub und Sporennicht verbreiten können.Die richtige Raumpflege trägt entscheidend dazu bei, dieAllergen-belastung im Wohnumfeld gering zu halten. Die bequemsteMethode zur Reinigung von glatten Fußbodenbelägen und Teppichen istdas Staubsaugen. Herkömmliche Staubsauger bergen für Allergikerjedoch ein Risiko. Mit der Abluft werden jede Menge feineStaubpartikel, Milben, Pollen, Viren und Pilzsporen wieder in dieRaumluft abgegeben. Die optimale Lösung für ein allergenarmesRaumklima ist deshalb ein zentrales Staubsaugersystem. Hierbei werdender Ausstoß sowie die Zirkulation von Keimen und Atemwegsallergenenim Wohnbereich zu 100 Prozent ausgeschlossen. Wie funktioniert das?Alle Etagen sind durch ein Rohrleitungssystem mit einem zentralenSauggerät inklusive Sammelbehälter verbunden. Dieser wird außerhalbdes Wohnbereiches im Keller, Heizraum oder in der Garage installiert.Die Saugdosen im Haus werden so eingeplant, dass mit Schlauchlängenvon 8 bis 10 Metern auf der gesamten Wohnfläche bequem gesaugt werdenkann. Weil Zentralsauganlagen ohne "Abluftverwirbelung" arbeiten,entfällt auch das arbeitsintensive Entfernen von Staubpartikeln, dieüber die Abluft auf Möbel geblasen werden. Man braucht einfachseltener zu saugen und zu wischen.Die neue Broschüre des BGV informiert umfassend, welcheHaustechnik sinnvoll ist, um die eigenen vier Wände möglichstallergenarm zu halten. Bestelladresse: BGV, Heilsbachstraße 32 in53123 Bonn. www.bgv-gesundes-bauen.dePressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformationund Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnFon: 0049 (0)228-30 82 1-0info@medcominternational.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell