Ratenkredite: Mit persönlicher Beratung sparen Verbraucher Hunderte Euro

München (ots) -- Persönliche Kreditberatung spart im Schnitt 542 Euro Zinskosten- Kreditberater helfen, Angebote an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen- Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlich Eine persönliche Beratung beim Kreditabschluss spart Verbrauchern mehrere Hundert Euro. Im ersten Halbjahr 2020 reduzierten Kunden mithilfe eines CHECK24-Kreditberaters ihre Zinskosten um durchschnittlich 542 Euro bei einem typischen Darlehen.1)"Verbraucher profitieren auch online vom fundierten Fachwissen und der langjährigen Berufserfahrung unserer Kreditberater", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Berater kennen beispielsweise aktuelle Sonderkonditionen und Details zu den Annahmekriterien der Banken und helfen, dass jeder Kunde das für ihn optimale Kreditangebot erhält."Vorteil Online-Kredit: 38 Prozent günstiger als bundesweiter DurchschnittszinsNeben der persönlichen Beratung lohnt für Verbraucher auch der Vergleich verschiedener Kreditangebote. Denn bei Ratenkrediten sind große Zinsunterschiede erkennbar. CHECK24-Kunden erhielten 2019 Kredite zu einem durchschnittlichen Effektivzins von 3,86 Prozent.2) Das sind 35 Prozent weniger als der durchschnittliche Kreditnehmer in Deutschland zahlt (5,91 Prozent eff. p. a.).3)Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlichVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot online abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Antragsteller können ganz einfach Kontoumsätze und andere notwendige Antragsdaten digital aus ihrem Girokonto übermitteln lassen. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben.1)Bei einem Kreditbetrag von 20.000 Euro und einer Laufzeit von 84 Monaten.2)Basis: nach Volumen gewichteter, durchschnittlicher effektiver Jahreszins aller 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite, weitere Informationen unter https://www.check24.de/kredit/publikationen/kreditzinsen-2020/3)Quelle: Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank - effektiver Jahreszins einschließlich Kosten für Konsumentenkredite an private Haushalte, Gewichtung nach Neugeschäftsvolumina (eigene Berechnung)Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell