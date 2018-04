Ratenkredite: Zweiter Kreditnehmer senkt Zinsen um 13 Prozent (FOTO)

München (ots) -Single zahlt im Schnitt 4,08 Prozent eff. p. a., Paar nur 3,57ProzentZweiter Kreditnehmer vergünstigt Kredit durchschnittlich um 190EuroZwei Kreditnehmer, die ein gemeinsames Darlehen aufnehmen,profitieren in der Regel von günstigeren Zinskonditionen alsEinzelpersonen. Einzelne Kreditnehmer zahlten 2017 für ihren Kreditüber 10.000 Euro mit einer Laufzeit von 84 Monaten durchschnittlicheinen effektiven Jahreszins von 4,08 Prozent. Für ein gemeinsamaufgenommenes Darlehen gleicher Höhe und Laufzeit wurdendurchschnittlich 3,57 Prozent eff. p. a. fällig - 13 Prozent weniger.Im Beispiel zahlten Paare so 190 Euro weniger.*)"Für Paare lohnt es sich, einen Kredit gemeinsam aufzunehmen",sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Verfügenbeide Kreditnehmer über ein Einkommen, erhöht das die Bonität undBanken bieten einen besseren Zinssatz."Nicht nur Paare, auch Verwandte und Freunde können zusammen einDarlehen abschließen. Dabei ist zu beachten, dass beide Parteiengesamtschuldnerisch haften, also jeder in voller Höhe desKreditbetrags. In manchen Situationen ist ein zweiter Kreditnehmeraber die einzige Möglichkeit, überhaupt einen Kredit zu bekommen."Ist der Antragssteller z. B. noch in der Probezeit, in derAusbildung oder befristet angestellt, senkt ein zweites Einkommen dasAusfallrisiko und Banken sind eher bereit, ein Kreditangebot zumachen", erklärt Nau.Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhaltenbei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Wocheeine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene Ratenkredite sehen und verwaltenKunden im Kreditcenter.*)Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 aufgenommenenRatenkredite. Beispielrechnung für einen Konsumentenkredit über10.000 Euro mit einer Laufzeit von 84 Monaten (entspricht der amhäufigsten gewählten Kombination aus Kreditsumme und Laufzeit derCHECK24-Kunden).Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell