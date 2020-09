Ratenkredite: Verbraucher in den besten Jahren leihen die höchsten Summen

München (ots) -- Die niedrigsten Darlehen nehmen 18- bis 29-Jährige auf- Männer leihen sich im Schnitt 20 Prozent mehr Geld von der Bank als Frauen- Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlich Die höchsten Darlehenssummen nehmen Verbraucher im Alter von 50 bis 59 Jahren auf - im Schnitt 16.141 Euro. Ähnlich hohe Summen benötigen Kreditnehmer im Alter zwischen 40 und 49 Jahren mit 15.881 Euro. 18- bis 29-Jährige nehmen die niedrigsten Darlehen auf. Im Schnitt leihen sie sich 10.526 Euro von der Bank.* Insgesamt liegt die durchschnittlich über den CHECK24 Kreditvergleich beantragte Kreditsumme bei 14.033 Euro."Mit höherem Alter steigt in den meisten Fällen auch das Einkommen", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Dadurch können sich ältere Verbraucher höhere Kredite leisten. Unabhängig vom Alter erhalten Verbraucher online in der Regel die besten Konditionen für ihren Kredit."Männer leihen sich im Schnitt 24 Prozent mehr Geld von der Bank als FrauenNicht nur zwischen den Altersgrenzen unterscheidet sich die Höhe der aufgenommenen Darlehen - auch zwischen Männern und Frauen. Während Frauen im Schnitt 12.015 Euro von der Bank leihen, nehmen Männer durchschnittlich 14.906 Euro auf - ein Plus von 24 Prozent. Ein möglicher Hintergrund ist der vorherrschende Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern. Zudem nehmen Frauen seltener einen Kredit auf als Männer.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlichVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Antragsteller können ganz einfach Kontoumsätze und andere notwendige Antragsdaten digital aus ihrem Girokonto übermitteln lassen. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben.*Betrachtet wurden alle von Juli 2019 bis Juni 2020 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite nach Alter und Geschlecht des Kreditnehmers und Kreditsumme.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, Julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell