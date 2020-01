Ratenkredite & Baufinanzierung: CHECK24 schenkt Kunden erste Zinsrate

München (ots) -- Deutschland bekommt die Zinsen geschenkt: bis zu 400 Eurozurückerhalten- Aktion gilt für alle Banken, alle Laufzeiten und alleVerwendungszwecke- Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 300CHECK24-KreditexpertenDeutschland bekommt die Zinsen geschenkt. CHECK24 zahlt allen Kunden, die biszum 20. Januar einen Kredit oder eine Baufinanzierung über das Portalabschließen, die erste Zinsrate zurück - bis zu 400 Euro.*) So bekommenCHECK24-Kunden neben der Ersparnis durch die niedrigeren Zinskosten im Vergleichzum bundesweit üblichen Kreditzins zusätzlich bis zu mehrere Hundert Eurogeschenkt. Die Aktion gilt für alle Banken, alle Laufzeiten und alleVerwendungszwecke."Neben einem besonders niedrigen Zins profitieren alle unsere Kunden jetztzusätzlich von unserer Erstattung der ersten Zinsrate", sagt Christian Nau,Geschäftsführer Kredite bei CHECK24.Deutschland bekommt die Zinsen geschenkt: bis zu 400 Euro zurückerhaltenDie Höhe der Gutschrift richtet sich nach dem Kreditbetrag und dem Zinssatz.Dabei stützt sich CHECK24 nicht auf die finanzmathematische Zinsberechnung,sondern geht zugunsten der Verbraucher von einer vereinfachten Rechnung aus.**)Für einen typischen Ratenkredit über CHECK24 mit einem Nettokreditbetrag von20.000 Euro und einem effektiven Jahreszins von 3,6 Prozent bedeutet das eineErsparnis von 60 Euro.Bei einer Baufinanzierung mit einem Nettokreditbetrag von 400.000 Euro und einemeffektiven Jahreszins von 1,2 Prozent beträgt die Ersparnis 400 Euro."An dem historischen Zinstief wird sich so schnell nichts ändern", sagt IngoFoitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Häuslebauer undWohnungskäufer bekommen jetzt neben den günstigen Konditionen noch die ersteZinsrate bis 400 Euro geschenkt."Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 300 CHECK24-KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail.Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können eine neue Anfragestarten und das passende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietetCHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent derKundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfekünstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto desAntragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durchFehleingaben.Bei CHECK24 bieten Baufinanzierungsspezialisten eine individuelle undpersönliche BeratungNach Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben sehen CHECK24-Kundenbereits am Ende der Antragsstrecke ein erstes Vergleichsergebnis mit Nennungverschiedener Produktanbieter. So haben sie bereits eine Vorstellung, in welchemBereich sich die Konditionen voraussichtlich bewegen.Anschließend meldet sich ein persönlicher Baufinanzierungsexperte, der denKunden durch das gesamte Finanzierungsvorhaben begleitet. Per Telefon undScreensharing auf dem Computerbildschirm präsentiert der Berater verschiedeneFinanzierungsoptionen. Diese werden dem Kunden im Anschluss per E-Mailzugeschickt. Im ausführlichen Gespräch werden Details und offene Fragen geklärt.Der Berater ermittelt aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbieterndas passende Finanzierungsmodell. Auch danach hilft der persönlicheAnsprechpartner jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oderwährend der Auszahlungsphase.*)Teilnahmebedingungen Ratenkredite unter:https://kredit.check24.de/popup/aktion/januar2020/teilnahmebedingungen/;Teilnahmebedingungen Baufinanzierung unter: http://ots.de/izvE4J **)Berechnung: Nettokreditbetrag x eff. Jahreszins in % / 12 Monate * 1 Monat =GutschriftÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 360 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. 