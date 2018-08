Ratenkredit: Sondertilgungen sparen hunderte Euro (FOTO)

München (ots) -- Bereits einmalige Sondertilgung reduziert Zinskosten um 139 Euro- Sondertilgung bei vielen Banken kostenlosDurch eine Sondertilgung zahlen Kreditnehmer weniger Zinsen undsind schneller schuldenfrei. Sondertilgungen erbringen sie zusätzlichzur vereinbarten monatlichen Rate, um ihren offenen Kreditbetrag zureduzieren.Aktuell erhalten viele Verbraucher Steuerrückzahlungen. Im Schnittbekommen sie 935 Euro zurück.(1) Immerhin jeder Zehnte gibt an,dieses Geld für die Rückzahlung eines laufenden Ratenkredits nutzenzu wollen.(2)Bereits einmalige Sondertilgung spart 139 Euro ZinsenZahlt ein Kreditnehmer für sein Darlehen über 12.000 Euro nacheinem Jahr 935 Euro zusätzlich zur monatlichen Rate zurück, spart erinsgesamt 139 Euro Zinskosten. Die Restlaufzeit reduziert sich von 48auf 44 Monate.Je häufiger Verbraucher Sonderzahlungen leisten, desto größer istdas Sparpotenzial. Setzen Kreditnehmer z. B. ihre Steuerrückzahlungjährlich für das Darlehen ein, reduzieren sie durch dreiaufeinanderfolgende Sondertilgungen die Zinskosten um 262 Euro.Kreditnehmer sparen umso mehr, je höher die einmalige Zahlungausfällt und je früher sie diese leisten.(3)Bei Kreditanfrage auf kostenlose Sondertilgung achtenBanken dürfen für eine Sondertilgung eine sogenannteVorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Gebühr ist aber auf einProzent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages begrenzt, wenn derKreditnehmer noch mehr als zwölf Raten zu bezahlen hat. Imbetrachteten Beispiel werden also höchstens 9,35 Euro fällig. Beieiner Restlaufzeit von bis zu zwölf Monaten dürfen Banken maximal 0,5Prozent des Sondertilgungsbetrags erheben.Verbraucher sollten bereits bei der Aufnahme eines Kredites aufkostenlose Sondertilgungen achten. Die Mehrheit der Banken verzichtetauf eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, häufig unterbestimmten Voraussetzungen - eine Sondertilgung ist z. B. nur einmaljährlich oder nur bis zu einer bestimmten Summe kostenlos. DieKonditionen der jeweiligen Bank sehen CHECK24-Kunden vorKreditabschluss im Vergleichsergebnis.Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenBei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefonoder E-Mail. Diese berechnen für Kunden z. B. auch das individuelleSparpotenzial durch Sondertilgung. Im Kreditcenter haben Kunden ihreDarlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passendeAngebot digital abschließen.(1)Quelle: http://ots.de/Xqb5aj [09.08.2018](2)Quelle: http://ots.de/DS7oVo [09.08.2018](3)weitere Informationen und Beispielberechnungen unter:http://ots.de/5z1ny9Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell