RateGain übernimmt die BCV, um Hotelketten dabei zu unterstützen, den Lifetime-Wert ihrer Gäste zu maximieren

Chicago (ots/PRNewswire) - RateGain gab heute die Übernahme derBCV bekannt, dem einzigen auf die Gastronomie ausgerichtetenSocial-Media-Anbieter, der in der Lage ist, das soziale Universumrund um die Uhr zu überwachen und zu animieren. Die BCV, einUnternehmen von RateGain, wird nun eine umfassende Guest ExperienceCloud-Plattform mit einem Arsenal an proprietären digitalen Produktenanbieten, die darauf ausgelegt sind, den Direktverkauf zu steigern,beispiellose Gästeinteraktionen zu ermöglichen und negativeErfahrungen zu mildern. So wird Hotelketten geholfen, denLifetime-Wert ihrer Gäste zu maximieren. Durch diese Übernahme kannRateGain weitere Umsatzmöglichkeiten in den Bereichen Hotelketten,Autovermietungen, Online-Reisebüros, Kreuzfahrtlinien, Paketanbieter,TMCs und Ferienwohnungen erschließen.Diese umfassende Guest Experience Cloud-Plattform kombiniert dieLeistungsfähigkeit der Hör-, Analyse-, Kreativ- undEngagement-Funktionen der BCV in Bezug auf soziale Medien mit denkognitiven Revenue Management- und Smart Distribution-Lösungen vonRateGain.In einem Kommentar zur Übernahme sagte Bhanu Chopra, Gründer undCEO, RateGain: "Wir freuen uns, Benji, Ari, Cece und das BCV-Team inder RateGain-Familie willkommen zu heißen. RateGain und die BCVwerden die traditionelle Wasserfallmethodik der Datenerfassung,-analyse und -aktion durch ein agileres Modell ersetzen, das RevenueManagement, Sales und Marketing zusammenführt und die traditionellenSilos auflöst, um beispiellose Transparenz und Kontrolle zu erzeugen.Dies wird die Reise der Gäste beeinflussen und die Auswirkungen aufdie Buchung und Net RevPAR direkt messen, um den Lifetime-Wert derGäste zu maximieren."Benji Greenberg, Mitbegründer und CEO, BCV, sagtezur Acquisition:"Wir freuen uns sehr darüber, ein Teil der globalen RateGain-Familiezu werden. Diese Übereinkunft wird auch unsere Fähigkeit verbessern,in naher Zukunft durch maschinelles Lernen geprägte Anwendungen fürdie Reise- und Gastgewerbebranche bereitzustellen. Die neueintegrierte Plattform wird über 125.000 Hotelimmobilien ermöglichenund Zugang zu Millionen von proprietären sozialen Profilen bieten, umdie richtige Botschaft über die besten Kanäle an die richtigen Gästezu übermitteln, und mit jedem Tag die Markenerfahrung unser Gästebezüglich Recherche, Planung, Buchung und Erfahrung ihrer Reise zuverbessern. Wir werden nun Zugang zu weitaus mehr Tarifinformationenhaben, um sicherzustellen, dass wir der richtigen Person auf derrichtigen Plattform begegnen und gleichzeitig den Lifetime-Wert derGäste für Hotels erhöhen."RateGain ist jetzt ein weltweit preisgekröntes Team mit einerEnd-to-End-Lösung zur Maximierung des täglichen Umsatzes,einschließlich Guest Experience Cloud, kognitivem Umsatzmanagementund intelligenten Verteilungslösungen, die über 240 MilliardenDatenpunkte verarbeiten. Es verfolgt außerdem Online-Gespräche von3.95.000 Hotels weltweit und verbindet sich mit über 1.500Nachfragepartnern, die jährlich über 13 Milliarden Dollar Umsatzerzielen.Über RateGainRateGain (https://www.rategain.com/) ist ein führender Anbietervon Cloud-basierten innovativen Lösungen für die Reise- undGastgewerbebranche. RateGain bietet die neueste Technologie in denBereichen Tarifintelligenz, Preisoptimierung, nahtloserelektronischer Vertrieb und Markenbindung. Im Jahr 2018 übernahmRateGain DHISCO, um die führende, umfassende Vertriebsplattform fürReise- und Hospitality-Technologien zu werden.Bitte besuchenSiewww.rategain.comÜber BCVDie BCV ist der führende Anbieter technologieorientierterSocial-Media-Lösungen für das Gastgewerbe. BCV arbeitet mit mehr als400 Hotels in über 20 führenden Hotelketten und Managementunternehmenzusammen, um Erfolge voranzutreiben und über geschickteSocial-Media-Strategien ROIs zu liefern und auszuführen, die speziellauf die Bedürfnisse der Hotels zugeschnitten sind. Besuchen Siewww.bcvsocial.com