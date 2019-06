RateGain schließt sich mit OYO Hotels & Homes zusammen

Die Partnerschaft verschafft OYO Zugang zum größtenNachfrage-Netzwerk im Bereich HoteldistributionLondon (ots/PRNewswire) - RateGain gab heute eine strategischeglobale Partnerschaft mit OYO Hotels & Homes bekannt, dem weltweitsechst größten Anbieter von Hotels, Ferienhäusern und -wohnanlagen,um seine Vertriebsplattform RateGain auf OYO auszuweiten. OYO kannjetzt RateGain nutzen, um sein Inventar für mehr als 700Online-Reisebüros in über 80 Ländern verfügbar zu machen.Dank dieser strategischen Partnerschaft wird RateGain OYOVertriebsmöglichkeiten bereitstellen, um globale und regionaleNachfragekanäle zu erreichen und seine Expansion voranzutreiben.Darüber hinaus unterstützt RateGain die Bemühungen von OYO, seinumfangreiches Portfolio zu standardisieren, seine Reichweite durchdas Zugangsangebot zu neuen Kanälen zu erhöhen undVertriebsinnovationen durch das Testen von Vertriebstechnologien dernächsten Generation voranzutreiben, die Hotelketten wie OYO bei derOptimierung ihrer Distribution unterstützen und gleichzeitig ihreMarkteinführungszeit drastisch verkürzen.Mit Verbindungen zu mehr als 287 globalen Nachfragepartnern, 600Long-Tail-OTAs (Online Travel Agencies), TMCs (Travel ManagementCompanies), allen wichtigen GDS-Systemen und Großhändlern bietetRateGain der Hotelbranche das weltweit größte Vertriebsökosystem.Apurva Chamaria, Chief Revenue Officer, RateGain, kommentierte dieEntwicklung wie folgt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeitmit den dynamischen Teams von OYO Hotels & Homes, und wirunterstützen deren Mission zur Steigerung von Auslastung und Umsatz,indem wir mit unserer Vertriebsplattform qualitativ hochwertigeWohnräume für mehr als eine Milliarde Menschen bereitstellen. Sokönnen sie ihr Netzwerk auf neue Kanäle und Märkte auf der ganzenWelt ausweiten. Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft miteinem weiteren Innovator der Hotelbranche, um die nächste Generationvon Vertriebslösungen im Markt zu testen, und wir werden künstlicheIntelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um neu zu definieren, wieDistribution aussieht."Abhinav Sinha, Global Chief Operating Officer, OYO Hotels & Homes,meinte Folgendes zur Partnerschaft: "Wir freuen uns, einen globalenTechnologiepartner für den Vertrieb wie RateGain zu haben, der unsereBemühungen unterstützt, Reisende auf der ganzen Welt zu erreichen.Wir haben uns für die Vertriebsplattform von RateGain entschieden,nachdem wir mehrere Lösungen bewertet hatten. Letztendlich waren dieinnovativen Funktionen und die Vertriebskapazitäten von RateGainausschlaggebend. Bei OYO sehen wir unsere Mission darin, an jedem Ortperfekten Wohnraum bereitzustellen, indem wir unseren Gästen eineinzigartiges Erlebnis bieten, und RateGain, als unser strategischerPartner, unterstützt diese Vision."Mit mehr als 126.000 Hotelkunden und über 5 MillionenTransaktionen jährlich ist RateGain marktführend in derHotelvertriebslandschaft. Die Vertriebsplattform besteht aus demChannel Management von RateGain und DHISCO, wodurch der Hotelvertriebauf allen Kontinenten, vom unabhängigen Hotel bis zu den großenHotelketten, möglich wird.Informationen zu RateGain:RateGain ist der führende Anbieter von SaaS-Produkten, der mehrals 12.000 Kunden, darunter jedes Fortune 500 Reise- undHotelgewerbeunternehmen, zu einer Steigerung des täglichen Umsatzesverhilft. Weitere Informationen finden Sie auf www.rategain.com.Informationen zu OYO Hotels and Homes:OYO ist die sechstgrößte Hotelkette der Welt und der amschnellsten wachsende Anbieter von Hotels, Ferienhäusern und-wohnanlagen! Mit dem Beitritt der @Leisure Group verfügt OYO heuteüber mehr als 45.000 Ferienhäuser, die auf mehr als 800 Städte in 24Ländern verteilt sind. Weitere Informationen finden Sie aufhttps://www.oyorooms.com/.Pressekontakt:Aditi BhandariSenior Manager Marketingaditi.bhandari@rategain.com+91-9560833220Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuell