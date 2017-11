RateGain führt Echtzeit-Big Data Intelligence für Preisgestaltung von Fluggesellschaften ein

London (ots/PRNewswire) -Markteinführung von AirGain, ein SaaS-Produkt für Airline RevenueManager und PreisexpertenRateGain kündigt die Einführung von AirGain an - einerEchtzeit-Intelligence-Lösung, die Flugpreise in verschiedenenenKategorien und für mehrere Vertriebskanäle erfasst, analysiert undsomit die Fluggesellschaften bei der Preisfindung unterstützt. MitAirGain können Fluggesellschaften entscheidende Herausforderungenmeistern, wie z.B. eine falsche oder verspätete Preisgestaltung, demgenauen Verstehen und Gestalten von Zusaterlösen, sowie demBewältigen der Paritätsprobleme von Flugtarifen.Bhanu Chopra, CEO von RateGain, sagte: "Fluggesellschaften sindeinem zunehmenden Druck durch sinkende Margen und Hyperwettbewerb vonLow-Cost-Airlines und digital betriebenen Online-Reiseunternehmenausgesetzt. Pricing Intelligence ist keine Option mehr, wenn eineFluggesellschaft fortbestehen, geschweige denn ihre Leistung steigernmöchte. Echtzeit-Pricing-Intelligence von AirGain ermöglicht denFluggesellschaften einen Blick auf ihr Spielfeld aus 30.000 Fuß zuwerfen und dennoch bei Bedarf in der Lage zu sein, sich unmittelbardem Problembereich zu widmen."AirGain (https://rategain.com/travel-software/airfare-intelligence-solutions/?cid=7016F000001HvK6) erfasst Preisdaten in Echtzeit undrepräsentiert sie in Form von visuellen Einblicken.BereitgestellteAnalysen umfassen die Wettbewerbsposition der jeweiligenFluggesellschaft, Marktdynamik, Preisentwicklungen über einengewissen Zeitraum, Benachrichtigung bei Tarifdiskrepanz und vielesmehr. Als SaaS-basiertes Produkt lässt sich AirGain (https://rategain.com/travel-software/airfare-intelligence-solutions/?cid=7016F000001HvK6) leicht in führenden Revenue Management-Plattformen integrieren.Die Lösung, die auf der Microsoft Azure-Plattform beruht, ist fürzukünftigen Datenbedarf und Bereitstellungen skalierbar.Anand Medepalli, Chief Product Officer bei RateGain, kommentierte:"Altsysteme beeinträchtigen Fluggesellschaften in ihrer Verarbeitungund Monetarisierung von Flugpreis-Big Data. Revenue Manager könnenEchtzeit-Einblicke in diese Daten nutzen, um ihre Preisgestaltung undUmsatzstrategien anzukurbeln. Mit Hilfe von AirGain könnenFluggesellschaften neu definieren, wie Pricing Intelligence erfasstund genutzt wird."RateGain erfährt erhebliches Interesse von Fluggesellschaft andieser Price Intelligence-Lösung und freut sich, bereits zweiVerträge mit führenden europäischen Fluggesellschaften abgeschlossenzu haben.Bitte besuchen Sie für weitere Details AirGain (https://rategain.com/travel-software/airfare-intelligence-solutions/?cid=7016F000001HvK6).Informationen zu RateGainRateGain hilft Gastgewerbe- und Reiseunternehmen ihren täglichenUmsatz zu erhöhen.RateGain, das 2004 gegründet wurde, hat nun über 12.000 Kunden aufder ganzen Welt, einschließlich Hotels, Online-Reisebüros,Autovermietungen, Kreuzfahrtschiffen sowie Reiseveranstaltern undGroßhändlern. RateGains cloudbasierte Software hilft Organisationenmit intelligenter Tarifgestaltung, Preisoptimierung, reibungsloserelektronischer Verteilung und Markenbindung.2014 wurde RateGain von TA Associates finanziert, eines derangesehensten und ältesten Private Equity-Unternehmen der Welt.RateGain beschäftigt aktuell über 550 Mitarbeiter, dieleidenschaftlich daran arbeiten, für ihre Kunden durch hochmoderneSoftware-Produkte und herausragende Unterstützung beispiellosen Wertzu schaffen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.rategain.com.Pressekontakt:aditi.bhandari@rategain.comOriginal-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuell