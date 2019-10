RateGain ernennt Harmeet Singh zum neuen Chief Executive Officer

San Francisco (ots/PRNewswire) - RateGain (https://rategain.com/),das führende SaaS-Unternehmen für Reisen und Gastgewerbe, hat heuteHarmeet Singh (https://www.linkedin.com/in/harmeet1/) zu seinem neuenChief Executive Officer ernannt. Sein Hauptaufgabengebiet liegt inder Förderung von Wachstum und Expansion für RateGain und seinePortfoliounternehmen durch anorganische und organische Initiativen.Bevor er zu RateGain stieß war Herr Singh Executive Partner beider MDP Telecom, Media and Technology Group, wo er potenzielleInvestitionen in der Cloud- und IT-Services-Branche identifizierteund bewertete. Davor wiederum war Herr Singh Präsident des BereichsCloud-Services bei j2 Global, Inc. und steigerte das SaaS-Portfolioin weniger als sechs Jahren auf 600 Mio. US-Dollar Umsatz, 300 Mio.US-Dollar EBITDA und mehr als 1.100 Mitarbeiter, wobei er sowohl eineorganische als auch eine anorganische Strategie verfolgte. Im Laufeseiner Karriere hat Herr Singh an über 100 Fusionsvorgängenmitgewirkt, die sich auf den Technologie-, Medien- undTelekommunikationssektor konzentrierten.Nach Herrn Singhs Ernennung wird Bhanu Chopra(https://www.linkedin.com/in/bchopra/), der Gründer und CEO vonRateGain, die Position Gründer und Vorsitzender einnehmen. In dieserFunktion wird er sich darauf konzentrieren, seine Vision zuverwirklichen, RateGain zum wertvollsten Reise- undGastgewerbe-Technologieunternehmen der Welt zu machen. Das auserfahrenen Fachleuten bestehende Führungsteam von RateGain wird nundirekt mit Herrn Singh zusammenarbeiten, um die Wachstumsziele vonRateGain zu erreichen.Dazu erklärte Bhanu Chopra: "Ich freue mich, Herrn Singh aufunserem Weg zu begrüßen, unsere Geschäfts- und Produktlinien weiterauszubauen, um neue Märkte zu dominieren. Seine Erfahrung in globalenFusionen wird für das Unternehmen von großem Nutzen sein, da wir einekomplette Suite digitaler Produkte entwickeln, um die Schwachstellenim Reise- und Gastgewerbe zu lösen. Wir sind in den letzten zweiJahren um das Vierfache gewachsen, und um unseren Erfolg weiterauszubauen, plane ich, mich stark auf eine disruptiveProduktstrategie zu konzentrieren, während ich Herrn Singh bei derIdentifizierung neuer Wachstumschancen und der Skalierung unseresbestehenden Geschäfts unterstütze."Harmeet Singh sagte: "Es ist eine Ehre und ein Privileg, RateGainzu führen, das bei der Verwirklichung transformativer Veränderungenin den Bereichen Revenue Management, Vertrieb und Gästeerlebnis inden größten Reise- und Gastgewerbeunternehmen der Welt an vordersterFront stand. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Chopraund der RateGain-Familie, um unser Geschäft weiter rapide wachsen zulassen und unsere Führungsposition auszubauen."Ferner ergänzte er: "Die Reise- und Gastgewerbebranche hat in denletzten zehn Jahren einen massiven Wandel durchlaufen. Dabei sindneue Geschäftsmodelle entstanden, die Milliarden von Dollar anEinnahmen generieren, Arbeitsplätze schaffen und dasWirtschaftswachstum auf der ganzen Welt antreiben. Laut eineraktuellen McKinsey-Studie rangiert das Gastgewerbe in den amwenigsten digitalisierten Branchen auf Platz 19 von 22, und wir vonRateGain haben eine fantastische Gelegenheit, die digitalenTransformationspartner für zukunftsorientierte Unternehmen zu seinund dazu beizutragen, reibungslose Gästeerlebnisse zu schaffen."Herr Singhs Ernennung spiegelt die Reife der Nachfolgeplanung vonRateGain und die Praxis der Förderung von Führungskräften in derTechnologiebranche wider. Herr Singh wird weiterhin von den USA austätig sein - näher bei den Kunden und wichtigsten Technologiepartnernvon RateGain, wodurch die Umsetzung unserer Strategie weiter gestärktwird.Informationen zu RateGain:RateGain, der führende Anbieter von SaaS-Produkten, hilftGastgewerbe- und Reiseunternehmen ihren Umsatz täglich zu erhöhen.RateGain bietet Produkte, die intelligente Tarifgestaltung,kognitives Ertragsmanagement, intelligenten E-Vertrieb undMarkenbindung fördern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.rategain.comPressekontakt:Ankit ChaturvediAVP-Marketingankit.chaturvedi@rategain.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/923440/RateGain_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1014291/Bhanu_Chopra_and_Harmeet_Singh_RateGain_CEO.jpgOriginal-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuell