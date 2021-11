RateGain bringt Content.AI auf den Markt, eine End-to-End-KI-Plattform für Hotels, die ein nahtloses Content-Management ermöglicht

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -RateGain Travel Technologies Limited, ein Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, gab heute die Einführung von Content.AI bekannt, einer Self-Service-SaaS-Lösung, die von KI angetrieben wird und Hotels bei der Verwaltung, Optimierung, Verbesserung und Verteilung von Inhalten über Nachfragepartner unterstützt, um höhere Konversionen zu erzielen.Seit Anfang 2021 bringt RateGain KI-gestützte Lösungen auf den Markt, die Hotels dabei helfen sollen, mehr Kontrolle über die Gästeakquise zu erlangen und den Umsatz zu steigern. Während sich das erste Halbjahr 2021 auf die Bereitstellung von Lösungen konzentrierte, die der Branche helfen, genauere Prognosen in Ermangelung konsistenter historischer Daten zu erstellen, konzentriert sich RateGain nun darauf, Hotels dabei zu helfen, die Konversionen über alle Kanäle hinweg zu verbessern, indem sie ein konsistentes Markenerlebnis bieten.Mit der Rückkehr des Reisens suchen potenzielle Gäste nach Online-Kanälen und Hotels, die genaue Informationen über die Zimmerausstattung, Gesundheits- und Hygienestandards sowie das Gesamterlebnis bieten. Laut einer aktuellen Studie von McKinsey ist es in der Welt nach der Pandemie wahrscheinlicher, dass die Gäste extremes Feedback geben, wenn der Aufenthalt nicht ihren Erwartungen entspricht.Mit Content.AI erhalten Hotels jeder Größe eine Plattform, die ihnen hilft, die dreifache Herausforderung von Vollständigkeit, Konsistenz und Konversionen zu lösen. Hotels und Hotelketten hatten bisher Schwierigkeiten, qualitativ hochwertige Inhalte über alle Häuser an einem Ort zu pflegen, und der Prozess erforderte mehrere Teams, die Inhaltskomponenten verwalteten, während sie mit unterschiedlichen Nachfragepartnern zusammenarbeiteten - was die Zusammenstellung, Aktualisierung und Verwaltung der Daten extrem erschwerte.Dieser inkonsistente Inhalt wird im Extranet jedes Nachfragepartners manuell aktualisiert, und der sich wiederholende Prozess führt zu Fehlern, wodurch die Informationen über die Nachfragepartner falsch, unvollständig und inkonsistent sind.Content.AI löst all diese Probleme und verbessert die Konversionsrate- Die Erweiterung ermöglicht es Hotels, das Niveau der Inhalte mit einem Minimum an manuellen Eingriffen und Aufwand zu verbessern- Nutzt KI, um zu priorisieren, welche Inhalte von Hotels zuerst aktualisiert werden sollten, um mehr Konversionen zu erzielen- Bearbeiten, Verbessern und Optimieren von Bildern, um den potenziellen Gästen das beste Erlebnis zu vermitteln- Automatische Kennzeichnung von Bildern zur einfachen Identifizierung und Kategorisierung durch Nachfragepartner zur Verbesserung der Suchmaschinenoptimierung- Ein-Klick-Verteilung an Bedarfspartner spart stundenlange Arbeit bei der Aktualisierung von InhaltenHotels jeder Größe haben nun die vollständige Kontrolle über die Steigerung der Konversionsrate, indem sie hochwertige Inhalte über alle Nachfragepartner sowie über die Martech-Angebote von RateGain (BCV und myhotelshop) ergänzen, optimieren und verbreiten.Bhanu Chopra, Gründer von RateGain, kommentiert die Markteinführung: "Vertrauen ist das wichtigste Kriterium, um Gäste in der neuen Normalität für sich zu gewinnen, und die konsistente Bereitstellung qualitativ hochwertiger Inhalte über alle Kundenkontaktpunkte hinweg ist für Hotels keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, um die Kundenbindung und die Konversionen zu verbessern. Die meiste Zeit des letzten Jahrzehnts war Content Management eine extrem zeitaufwändige operative Aufgabe, die nicht mit Konversionen verbunden war. Da jedoch der Anteil digitaler Buchungen steigt und der Gast bewusster wird, müssen Hotels dieses Problem schnell lösen, und Content. ist die einzige End-to-End-Plattform, die dies ermöglicht."Über RateGainRateGain ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe und bietet Lösungen für das Reise- und Gaststättengewerbe, die jeden Tag neue Einnahmen ermöglichen. Wir sind einer der weltweit größten Aggregatoren von Datenpunkten für das Gastgewerbe und die Reisebranche(Quelle: Phocuswright-Bericht). Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.rategain.comLogo https://mma.prnewswire.com/media/923440/RateGain_Logo.jpgPressekontakt:Ankit ChaturvediLeiter Marketing - RateGainankit.chaturvedi@rategain.com+91-9654502760Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuell