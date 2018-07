Rat der EKD vergibt den Hanna-Jursch-Preis und Hanna-Jursch-Nachwuchspreise/ Preisträgerinnen kommen aus Marburg und Rostock

Hannover (ots) - Die Theologin Aliyah El Mansy erhält den mit5.000 Euro dotierten Hanna-Jursch-Preis der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), der in diesem Jahr zum Themenbereich 'Der, die,das Andere' ausgeschrieben war. Das hat der Rat der EKD im Anschlussan seine Sitzung in Berlin bekannt gegeben. Die WissenschaftlicheMitarbeiterin im Fachgebiet Neues Testament am FachbereichEvangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg wird für ihreDissertation "Exogame Ehen. Die traditionsgeschichtlichen Kontextevon 1 Kor 7,12-16" ausgezeichnet. Die 2016 veröffentlichte Arbeitstellt den Umgang der christlichen Gemeinde mit Ehen in denMittelpunkt, in denen ein Partner nicht zur eigenenGlaubensgemeinschaft gehört. "Die Arbeit greift eine Thematik auf,die auch gegenwärtig hochaktuell ist", so die Vorsitzende der Jury,Elisabeth Naurath. "In einer Lebensgemeinschaft mit einem Partneroder einer Partnerin einer anderen Konfession, Religion oderWeltanschauung geht es immer auch um die Frage, wie die eigenereligiöse Identität gelebt und gewahrt werden kann. Die Arbeit vonFrau El Mansey geht den biblischen Quellen nach und arbeitet heraus,dass sich in ihnen ein engagiertes Ringen um diese Fragenwiderspiegelt", so Naurath weiter. Einfache Rezepte biete die Bibelnicht, vielmehr gehe es darum, sich der Herausforderung zwischenAbgrenzung und Anpassung täglich neu zum Wohle aller zu stellen.Auch zwei Hanna-Jursch-Nachwuchspreise hat der Rat vergeben. Siegehen an Friederike Luise Arnold für ihre Seminararbeit "Siehst dudiese Frau? Exegese LK 7,36-50" und an Dorothee Charlotte Heise fürihre Seminararbeit "הָאָדָםוְאִשְׁתֹּו. Der (Rest-)Mensch und die Andere? Zur Konstruktion vonGeschlecht in der zweiten Schöpfungserzählung Gen 2,4b-3,24". Mitdiesen beiden Arbeiten werden erstmalig exegetische Arbeiten ingeschlechtsspezifischer Perspektive mit denHanna-Jursch-Nachwuchspreisen gewürdigt. Beide Arbeiten sinddifferenziert erarbeitet und ausgesprochen innovativ.Der Hanna-Jursch-Preis wird alle zwei Jahre vergeben.Ausgezeichnet werden herausragende wissenschaftlich-theologischeArbeiten, in denen gender- bzw. geschlechterspezifische Perspektiveneine wesentliche Rolle spielen.Benannt ist der Preis nach der Jenaer Kirchenhistorikerin HannaJursch (1902-1972), die sich 1934 als erste Frau an einer deutschenTheologischen Fakultät habilitierte.Hannover, 3. Juli 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell