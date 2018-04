Rastplätze oftmals besser als ihr Ruf / ADAC hat unbewirtschaftete Autobahn-Rastplätze getestet / Ergebnisse positiver als vermutet / Defizite vor allem bei Sanitärausstattung und Barrierefreiheit (FOTO)

München (ots) -Unmittelbar vor dem Start in die diesjährige Auto-Reisesaison hatder ADAC, Europas größter Mobilitätsclub, insgesamt 50unbewirtschaftete Rastplätze an den größten deutschen Autobahnenunter die Lupe genommen. Das Ergebnis lässt aufhorchen, ist es docherfreulicher als gemeinhin vermutet: In drei Viertel der Fälle fandendie ADAC Tester eine mindestens ausreichend saubere und sichereAnlage vor. Zwar schnitt keines der 50 Testobjekte mit der Note "sehrgut" ab, 14 jedoch mit "gut" und 24 mit "ausreichend". Nur achtAnlagen beurteilten die Tester mit "mangelhaft", vier weitereallerdings sogar mit "sehr mangelhaft". Kritik übten die Tester dabeivor allem am Fehlen von Seife, Handtrockner oder Toilettenpapier inden Sanitäranlagen.Bester Rastplatz mit der Note "gut" war Cappeln Hagelage West ander A 1 (Bremen - Köln). Er präsentierte sich insgesamt gepflegt,sauber, gut beleuchtet, mit einem Lärmschutzwall abgeschirmt undbarrierefrei. Das genaue Gegenteil: Die Anlage Drackensteiner Hang ander A 8 (München - Stuttgart). Schlecht ausgestattet, ungepflegt undbaulich deutlich in die Jahre gekommen, erreichte sie nicht einmaldie Hälfte der Bewertungspunkte und damit die Note "sehr mangelhaft".Wichtigstes Kriterium im Test war der Zustand der Sanitäranlagen.Mehr oder weniger gepflegt und äußerlich sauber waren fast alleSanitäreinrichtungen. Seife und die Möglichkeit, sich die Händeabzutrocknen, vermissten die Tester allerdings bei rund der Hälfteder 100 Tests.Die Experten des ADAC nahmen auch sogenannte Abklatschproben, umdie Zahl der Keime bestimmen zu können. Das Ergebnis: Zwölf Prozentder Proben waren unbedenklich. Bei fast der Hälfte fanden sichHinweise auf mangelnde Reinigung. Allerdings wiesen nur einige wenigeAnlagen tatsächlich gesundheitsgefährdende Keime auf.Auch eigene Parkplätze für Gehbehinderte, abgesenkte Bordsteineund gut zu erreichende, behindertengerechte Toiletten sind aufdeutschen Rastplätzen längst nicht selbstverständlich. Schon garnicht in Kombination: Nur 37 der getesteten 50 Anlagen verfügten überentsprechende Parkplätze und Toiletten gleichzeitig. In punctoStandardausstattung waren die Behinderten-Toiletten allerdingsteilweise besser ausgerüstet als die normalen.Die Tester des ADAC inspizierten 50 unbewirtschaftete Rastplätzemit Toiletten an den Hauptreiserouten in Deutschland, den AutobahnenA 1 bis A 9. Jede Anlage wurde jeweils ein Mal im Sommer und imHerbst vergangenen Jahres inkognito getestet.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC NewsroomT (089) 76 76-5495aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell