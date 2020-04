"Der Rassismus in Amerika ist viel spürbarer als in Deutschland" - Barbara Becker zu Gast in "Käpt'ns Dinner" mit Michel Abdollahi

Hamburg (ots) - Start der vier neuen Folgen: In der Nacht von Freitag, 17. April, auf Sonnabend, 18. April, 0.00 Uhr, NDR Fernsehen"Der Rassismus in Amerika ist viel spürbarer als in Deutschland." Die Unternehmerin Barbara Becker spricht beim "Käpt'ns Dinner" mit Michel Abdollahi auf einem ausrangierten U-Boot über ihre Wahlheimat Miami in den USA und ihre Sicht auf Deutschland: "Hier merkst du, dass die Leute protestieren. Und dass sie sehr engagiert sind für ihr Land und einfach keine Lust haben, in einem Land zu leben, wo die Leute so auseinanderdividiert werden." Als Tochter eines afroamerikanischen Fotografen und einer deutschen Waldorflehrerin habe sie als Kind aber auch in Deutschland Rassismus erlebt: "Ich habe viel gesehen und viel gespürt. Ich bin sehr viel angeschaut und angestarrt worden."Das NDR Fernsehen zeigt die halbe Stunde Talk mit der Fitness-Ikone und Designerin in der Nacht von Freitag, 17. April, auf Sonnabend 18. April ab 0.00 Uhr. Becker war sieben Jahre mit Tennisstar Boris Becker verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder mit ihm. Sie habe sich damals wie eine Spielerfrau beim Fußball gefühlt: "Wir sind uns alle sehr ähnlich. Wir stehen unterstützend zur Seite und sind vollwertiges Teammitglied." Bis heute sei sie Tennisfan und ein Fan der Spielweise Boris Beckers: "Natürlich hat er es sehr spannend gemacht. Das war mir manchmal zu spannend, aber er hat sehr viel gewonnen, das war immer sehr schön."Nach der Scheidung von Boris Becker habe sie nie darüber nachgedacht, den Nachnamen Becker abzulegen: "Für mich war das immer wichtig, dass der Name das Dach der Familie ist. Vor allem, als der Elias noch kleiner war (ihr jüngerer Sohn, Anm. d. Redaktion), der war ja sehr weiß und sehr blond, und die Leute haben immer gefragt, wo ist denn die Mutter. Und meine Mutter sieht eben auch anders aus als ich. Und ihre Mutter sah wieder anders aus als sie. Für mich war das immer wichtig, dass wir als Familie, als Name zusammen sind."Auf die Frage, welchen ihrer beiden Ex-Ehemänner sie mit auf eine Reise nehmen würde, antwortet sie: "Immer Boris. Da kann er sich drauf verlassen." Sie hätten bis heute viel Kontakt und sähen sich regelmäßig: "Wenn du Kinder hast, bist du ja für immer verbunden." Es gebe auch nichts zu verzeihen, sagt sie: "Ich stehe in Dankbarkeit vor ihm."In vier neuen Folgen lädt Michel Abdollahi immer in der Nacht von Freitag auf Sonnabend um 0.00 Uhr im NDR Fernsehen zum "Käpt'ns Dinner" auf ein ausrangiertes U-Boot im Hamburger Hafen. Zum ersten Mal laufen sie als Staffel im wöchentlichen Rhythmus auf dem gewohnten Sendeplatz am späten Freitagabend nach der "NDR Talk Show" beziehungsweise "3 nach 9". Eine halbe Stunde geht es mit jeweils einem prominenten Gesprächspartner in die Tiefe: Barbara Becker, Eckart von Hirschhausen, Gil Ofarim und Volker Lechtenbrink. Die Sendungen wurden im Februar aufgezeichnet.Außerdem ist die Sendung jetzt auch als Video- und Audio-Podcast abrufbar unter www.NDR.de/kaeptnsdinner (http://www.ndr.de/kaeptnsdinner) .- Freitag, 17. April, 0.00 Uhr, Gast: Barbara Becker - Freitag, 24. April, 0.00 Uhr, Gast: Eckart von Hirschhausen - Freitag, 1. Mai, 0.00 Uhr, Gast: Gil Ofarim - Freitag, 8. Mai, 0.00 Uhr, Gast: Volker LechtenbrinkDie neuen Folgen des "Käpt'ns Dinner" finden Sie ab sofort im Vorführraum des NDR Presseportals unter www.NDR.de/presse (http://www.ndr.de/presse) .Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4571749OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell