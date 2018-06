KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der konservative Politiker Rasmus Jarlov wird neuer Wirtschaftsminister in Dänemark.



Das teilte die Regierung in Kopenhagen am Mittwochabend mit. Der 41-Jährige ersetzt Brian Mikkelsen, der zu der Interessensorganisation Dansk Erherv wechselt. Am Donnerstag sollte Jarlov Königin Margrethe vorgestellt werden./sh/DP/she