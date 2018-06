Raser und Drängler verunsichern beim Überholen / DVR-Umfrage zum Verhalten auf der Autobahn (FOTO)

Bonn (ots) -Fast ein Drittel der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland(32 Prozent) lassen sich beim Überholen durch Raser und Drängler aufder Autobahn verunsichern. Dies ergab eine repräsentative Befragungvon knapp 2.000 Personen, die im Auftrag des DeutschenVerkehrssicherheitsrates (DVR) vom Marktforschungsinstitut Ipsos imApril 2018 durchgeführt wurde. Das hat Folgen.19 Prozent der Befragten reagieren aggressiv auf Raser undDrängler. Sie gaben an, dass sie sich von deutlich schnellerFahrenden nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil: Sie entscheidensich dafür, bewusst auf der Überholspur zu fahren, selbst wenn derrechte Fahrstreifen wieder frei ist. Teilweise tippen sie sogarleicht aufs Bremspedal, um so für einen ausreichendenSicherheitsabstand zu sorgen. 15 Prozent antworteten, dass sie vorFahrern und Fahrerinnen, die schneller als die Richtgeschwindigkeitvon 130 km/h fahren, Angst haben. Sie fühlen sich bedrängt, schauendeshalb immer wieder in den Rückspiegel und versuchen,schnellstmöglich auf die rechte Spur zu kommen. Weitere zwölf Prozentvermeiden es, auf der Autobahn zu überholen. Sie setzen nur dann zumÜberholen an, wenn kein Auto hinter ihnen zu sehen ist oder nurwenige Autos zu überholen sind. Zehn Prozent erhöhen die eigeneGeschwindigkeit, wenn sie beim Überholen von hinten bedrängt werden.Dabei fühlen sie sich jedoch unwohl. Einige (sechs Prozent) -insbesondere Ältere - vermeiden aus Angst vor dieser StresssituationAutobahnfahrten nach Möglichkeit ganz.In Deutschland gilt auf Autobahnen ohne Tempolimit dieRichtgeschwindigkeit von 130 km/h. Immer wieder nutzen Einzelne das,um deutlich schneller zu fahren. "Dieses Verhalten ist äußerstbedenklich. Schließlich gilt laut StVO der Grundsatz, gegenseitigRücksicht aufeinander zu nehmen", sagt DVR-HauptgeschäftsführerChristian Kellner. Zu schnelles Fahren und mangelnderSicherheitsabstand sind nach wie vor Hauptunfallursachen. Der DVRempfehle daher allen Autofahrerinnen und Autofahrern, auf derAutobahn eine angepasste Geschwindigkeit zu wählen und dieRichtgeschwindigkeit von 130 km/h einzuhalten.Pressekontakt:Julia FohmannPressesprecherinReferatsleiterin PresseDeutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)German Road Safety CouncilJägerstraße 67 - 6910117 BerlinTelefon: +49 (0)30 2 26 67 71-30Telefax: +49 (0)30 2 26 67 71-29jfohmann@dvr.dewww.dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell