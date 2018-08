Rasen, Drängeln, Schleichen - Aggression im Straßenverkehr (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ob im dichten Berufsverkehr oder auf derAutobahn, immer sind ein paar Autofahrer dabei, die nicht die Ruhebewahren können, sondern zu nah auffahren, möglichst noch mitLichthupe auf sich aufmerksam machen müssen und bei nächsterGelegenheit mit einem waghalsigen Überholmanöver an einemvorbeiziehen. Marco Chwalek informiert uns über Raser, Drängler aberauch Schleicher.Sprecher: Raser und Drängler gefährden mit ihrer Fahrweise andereVerkehrsteilnehmer und das muss bestraft werden. Wir haben TÜVSÜD-Expertin Andrea Häußler gefragt: Womit muss man beiVerkehrsverstößen wie drängeln oder zu schnelles Fahren rechnen?O-Ton Andrea Häußler: 18 Sekunden"Geschwindigkeits- oder Abstandüberschreitungen sind schwereVerkehrsverstöße und werden hart bestraft. Wer zum Beispiel zu dichtauffährt, bekommt zwei Punkte, auch wenn es nicht zu einem Unfallkommt. Den Führerschein verliert man schon, wenn man acht Punkte imFlensburger Fahreignungsregister hat."Sprecher: Nun gibt es außer den Rasern und Dränglern auch noch dieSchleicher, die einem auf die Nerven gehen können. Wird zu langsamesFahren eigentlich auch geahndet?O-Ton Andrea Häußler: 25 Sekunden"Wer durch Schleichen andere Verkehrsteilnehmer behindert, machtsich strafbar und muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. BewusstesAusbremsen oder so genanntes "Erziehen" anderer Autofahrer durchlangsames fahren ist ebenfalls strafbar. Auf Autobahnen gilt zudemdas Rechtsfahrgebot, langsames Fahren auf mittleren oder linkenFahrstreifen wird daher auch geahndet."Sprecher: Das Fahrverhalten anderer Autofahrer kann einen schnellmal aggressiv machen. Wie bleibt man gelassen?O-Ton Andrea Häußler: 15 Sekunden"Zu allererst tief durchatmen. Die Konzentration auf die eigeneAtmung zu richten, hilft tatsächlich. Man sollte auch versuchen, sichin die Situation des anderen zu versetzen, wird der Fahrer zumBeispiel durch ein Kind abgelenkt oder fährt er vielleicht langsamer,weil er eine Straße sucht. Und letztendlich: Spielt es wirklich eineRolle, ob man eine Minute länger braucht?"Abmoderationsvorschlag: Reagiert man dagegen aggressiv, setzt manim schlimmsten Fall das eigene Leben oder das anderer aufs Spiel,schreibt TÜV SÜD. Bleiben Sie also gelassen.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell