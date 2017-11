Raritäten von Barack Obama, Bill Clinton und Frank-Walter Steinmeier verschenken / Helfen statt reden: Einflussreiche Politiker unterstützen an Weihnachten Kindern in Not (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ein Baseball persönlich signiert von Barack Obama oder BillClinton, ein Jugendfoto, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierzeigt, wie ihn keiner kennt, oder ein handgemaltes Bild von ChristianWulff: Diese außergewöhnlichen Raritäten können ab sofort beiwww.unitedcharity.de, Europas größtem Auktionsportal für Kinder inNot, ersteigert werden. Damit unterstützen so viele einflussreichePolitiker wie noch nie den guten Zweck mit Wohltätigkeitsauktionenbei United Charity: Jeder Auktionserlös wird ohne Abzug anKinderhilfsorganisationen im In- und Ausland gespendet.Wer auf der Suche nach dem ganz besonderen, nicht alltäglichenWeihnachtsgeschenk ist, wird bei United Charity garantiert fündig.Neben den genannten Auktionen warten rund 350 einmalige Dinge undErlebnisse darauf, jemanden glücklich zu machen. Hierzu zählen zumBeispiel Treffen mit Prominenten, signierte Sammlerstücke vonSportlern, einzigartige Kunstwerke sowie exklusiveVeranstaltungstickets oder Reisen.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließenzu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell