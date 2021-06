Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) - Ein Wein der endlosen Frische, hoher Eleganz und bemerkenswerte LanglebigkeitDer einzigartiger Rare Champagne, präsentiert heute den Rare Vintage 2008 den Weingeniessern in ganze Welt.Die Premieren-Onlineveranstaltung wird in der Galerie Avelin, im Herzen von Paris, stattfinden.Zu Ehren des 280-jährigen Jubiläums der " Manufacture de Sèvres " wählte Marella Rossi den Rare Champagne, um das Dekor ihrer Ausstellung "Les Petits Plats dans les Grands" zu veredeln.Die Manufacture de Sèvres hat sich entschieden das Menü " à la Gastronomie Française " in Galerie Aveline, die vor einem Dezennium von der UNESCO anerkannt wurde, zu präsentieren.Die Ausstellung wird von Camille Leprince und Marella selbst geleitet und erlaubt uns, die Fundamente unserer Geschichte darzustellen.Wir sind erfreut, dass wir im Rahmen dieses Events im Vordergrund stehen. "Es ist wie ein Geschenk", erklärt Maud Rabin, die für den Rare Champagne zuständig ist.Rare Champagne hat seit seiner Gründung im Jahr 1976 nur 12 Millesimé des Rare Brut & Rosé hervorgebracht: Rare Brut Millésime 1976, 1979, 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2002, 2006 und 2008 und Rare Rosé Millésimes 2007 und 2008.Jedes millesimé ist ein wahres Kunstwerk und ein leidenschaftliches Engagement für den Kellermeister, Régis Camus. Der Rare Millésime 2008 ist eine perfekte Harmonie aus Mensch und Natur. Seine pure und exakte Präzision birgt - ganz im Sinne von Rare Champagne -eine lange Reifpotential, die Lebendigkeit und Komplexität. Alle Emotionen einer endlosen Quelle!Régis Camus erklärt zu diesem neuen Jahrgang:"Rare Vintage 2008" ist für mich ein Symbol für die Unendlichkeit. Die Lebendigkeit und Frische dieses milessimé sind unbegrenzt, umfassend, ständig anwesend und steigen am Gaumen immer präziser und harmonischer auf.Bereits zur Verkostung geeignet, verfügt dieser millesimé noch über einer besonderen Komplexität und mineralische Persönlichkeit, unterstrichen von orientalischen Noten, die eine unendliche Langlebigkeit bieten."Während die meisten Champagnerhäuser ihren Tête de Cuvées Brut 2008 im Jahr 2018 auf den Markt brachten, tat Régis Camus dies nicht. Er verkostete den Wein im Keller, bis seine "Art und Weise" bereit war, im Jahr 2021 den Weingeniessern auf der ganzen Welt vorgestellt zu werden.Für Presseanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Justine Charlemagne.communication@rare-champagne.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1527505/Rare_Champagne.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1527504/Rare_Champagne_Logo.jpgPressekontakt:+33(0)3 26 83 61 71Original-Content von: Rare Champagne, übermittelt durch news aktuell