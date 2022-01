Rapyd Research stellt fest, dass 93 % der Unternehmen dem grenzüberschreitenden Handel im Jahr 2022 Priorität einräumen

London und Mountain View, Kalif. (ots/PRNewswire) -C Neukundengewinnung, Risikomanagement und lokale Zahlungslösungen sind die größten betrieblichen HerausforderungenRapyd (https://www.rapyd.net/), ein globales Fintech-as-a-Service-Unternehmen, hat heute einen neuen Bericht „The 2022 Global State of Cross-Border Commerce" (Globaler Stand des grenzüberschreitenden Handels) veröffentlicht, und bewertet darin, zu welchem Grad Unternehmen für den grenzüberschreitenden Handel organisatorisch vorbereit sind.. Es wird erwartet, dass der grenzüberschreitende Handel im Jahr 2022 weltweit ein Volumen von 153 Billionen USD erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 %. 93 % der befragten großen und kleinen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa sehen im grenzüberschreitenden Handel eine hohe Priorität.Die Gründe, die Unternehmen dazu bewegen, grenzüberschreitenden Handel zu betreiben, sind unterschiedlich, aber mehr als die Hälfte (51 %) der befragten Unternehmen glaubt, dass grenzüberschreitender Handel notwendig ist, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Weitere Gründe, dem grenzüberschreitenden Handel Priorität einzuräumen, sind das Erkennen neuer Möglichkeiten außerhalb bestehender Märkte (57 %), Anfragen von potenziellen Kunden außerhalb bestehender Märkte (42 %), dass die bestehenden Märkte vollständig durchdrungen sind (33 %), ein Umsatzrückgang in den bestehenden Märkten (26 %) und ein Konjunkturrückgang (24 %).Zwar hat die Möglichkeit, grenzüberschreitend zu verkaufen und einzukaufen, deutlich an Bedeutung gewonnen, allerdings sehen sich Unternehmen aller Größen und Branchen mit einer Vielzahl von Hindernissen konfrontiert, wenn sie versuchen, internationale Märkte zu erschließen. Für 36 % der Unternehmen ist die Neukundengewinnung die größte operative Herausforderung, dicht gefolgt vom Risikomanagement mit 35 %.Gleichzeitig gaben die Entscheidungsträger im grenzüberschreitenden Handel eindeutig an, dass die Beherrschung des Datensicherheitsrisikos (52 %) und die Möglichkeit, lokale Zahlungen zu akzeptieren (49 %), für die Ausweitung ihres grenzüberschreitenden Handels am wichtigsten sind.„Es lässt sich nicht leugnen, dass der grenzüberschreitende Handel explodiert, und während große und kleine Unternehmen anerkennen, dass er eine Priorität ist, gibt es ernsthafte operative Herausforderungen, die viele Unternehmen lösen müssen, um die Vorteile dieser riesigen Chance nutzen zu können," sagte Arik Shtilman, CEO und Mitgründer von Rapyd. „Von den 52 % der Unternehmen, die für das Wachstum des grenzüberschreitende Handels das Risikomanagement als am wichtigsten einstuften, waren nur 27 % dabei erfolgreich, eine Lösung vollständig umzusetzen.. Unsere Ergebnisse zeigen durchweg, dass die Unternehmen zwar wissen, was sie tun müssten, aber noch nicht die entscheidenden Instrumente implementiert haben, die für den erfolgreichen Zugang zu Milliarden neuer Kunden weltweit erforderlich sind."Andere wichtige Ergebnisse und Empfehlungen in dem Bericht zeigen notwendige Geschäftspraktiken auf, wie z. B. :- Damit aus Interessenten Kunden werden (die „Konversion"), ist die Lokalisierung digitaler Erlebnisse von entscheidender Bedeutung. Von Website-Inhalten mit Sprachübersetzung, Währungsdarstellung und Kundensupport-Teams bis hin zur Akzeptanz lokaler Zahlungsmethoden aller Art verbessert Lokalisierung die Kundenerfahrung erheblich und baut die für die Konversion erforderliche lokale Glaubwürdigkeit und das Vertrauen auf.- Outsourcing des Risikomanagements an spezialisierte Anbieter: Ein wichtiges Anliegen für die Unternehmen, die eine Expansion des grenzüberschreitenden Handels erwägen, sind die zahlreichen damit verbundenen Risiken. Unternehmen können diese Belastung verringern, indem sie mit Anbietern und Partnern zusammenarbeiten, die sich auf Bereiche wie Sicherheit, Betrug, ID-Überprüfung und mehr spezialisiert haben.- Integration grenzüberschreitender Initiativen in einen Gesamtgeschäftsplan: Bei der Planung und Umsetzung grenzüberschreitender Initiativen sollten Unternehmen überlegen, in welchen Bereichen diese Praktiken ihrem Unternehmen sonst noch zugute kommen könnten.- Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter mehr als 900 Entscheidungsträgern für den grenzüberschreitenden Handel in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) sowie Großunternehmen aus einer Vielzahl von Branchen in den USA und in Europa. Der vollständige Bericht kann heruntergeladen werden unter: hier (https://www.rapyd.net/resource/cross-border-commerce/)Informationen zu RapydRapyd ist der schnellste Weg, um lokale Zahlungen überall auf der Welt zu ermöglichen, wodurch Unternehmen auf der ganzen Welt schneller als je zuvor Zugang zu Märkten erhalten. Durch die Nutzung des unvergleichlichen Zahlungsnetzwerks und der Fintech-as-a-Service-Plattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher lokale und grenzüberschreitende Transaktionen in jedem Markt durchführen. Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht die fragmentierten Zahlungssysteme weltweit, indem sie über 900 Zahlungsmethoden in mehr als 100 Ländern zusammenführt. Zu den Investoren von Rapyd gehören Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds und Tal Capital. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das FinTech-Dienstleistungen revolutioniert, besuchen Sie uns auf www.rapyd.net, lesen Sie unseren Blog (https://www.rapyd.net/resources/?utm_campaign=2020%252520Public%252520Relations&utm_source=resources-blog) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/rapyd1/?utm_campaign=2020%252520Public%252520Relations&utm_source=linkedin) und Twitter (https://twitter.com/RapydPayments?utm_campaign=2020%252520Public%252520Relations&utm_source=twitter).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731908/Cross_Border_Commerce.jpgraanan@headline.mediaPressekontakte:Headline MediaRaanan Loewraanan@headline.mediaUS: +1 347 897 9276Original-Content von: Rapyd, übermittelt durch news aktuell