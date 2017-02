Rapunzel kauft Zwergenwiese

LEGAU (dpa-AFX) - Konsolidierung in der Naturkostbranche: Der Allgäuer Hersteller Rapunzel wird Ende Februar die Schleswiger Firma Zwergenwiese übernehmen, deren Gründerin Susanne Schöning sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückziehen will.



Zwergenwiese soll als eigenständiges Unternehmen und eigenständige Marke erhalten bleiben, wie eine Rapunzel-Sprecherin in Legau am Donnerstag sagte. "Das ist keine Übernahme, sondern eine Weiterführung." In ihrer Mitteilung nennen beide Biofirmen die Weiterführung noch weitaus blumiger eine "Märchenhochzeit".

Beide Unternehmen sind unter der Kundschaft von Biomärkten bundesweit bekannt. Rapunzel stellt unter anderem Müsli und Biosüßigkeiten her und ist mit 360 Mitarbeitern und 200 Millionen Euro Jahresumsatz wesentlich größer als Zwergenwiese. Die norddeutsche Firma verkauft im wesentlichen Marmelade, beschäftigt 110 Menschen und setzt im Jahr etwa 25 Millionen Euro um. Zwergenwiese-Gründerin Schöning wollte ihr Unternehmen unbedingt an eine andere Naturkostfirma verkaufen und nicht an einen Investor./cho/DP/tos