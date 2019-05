Rapsblüte 2019 - World Bee Day - Bienen fliegen auf Raps (FOTO)

Berlin (ots) -Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. Mai zuminternationalen Tag der Biene, dem "World Bee Day", erkoren. Zeitlichpasst das für die heimischen Bienen perfekt, denn zu diesem Zeitpunktwerden sie die Blüte ihrer bedeutendsten Trachtpflanze gerade hintersich haben. Bienen fliegen in diesen Tagen nämlich im wahrsten Sinnedes Wortes auf den leuchten gelben Raps, der auf rund 1 Millon Hektarin ganz Deutschland blüht. Die in April und Mai in voller Blütestehenden Felder bieten ihnen ein echtes Festmahl für denStockaufbau. Bei guter Pflege wird der Imker mit Rapshonig belohnt.Rund 40 kg je Volk tragen die fleißigen Bienen in den Stock. KeinWunder, dass auch der Deutsche Imkerbund (D.I.B.) bereits zum erstenTag der Biene 2018 Forderungen vorgelegt hat, die die Produktion vonBiodiesel aus Ölpflanzen wie Raps, Leindotter und Sonnenblumenausdrücklich empfehlen. Schließlich sorgen diese Pflanzen fürblühende Äcker und damit für ausreichend Bienennahrung - auch für dieWildbienen.Pressekontakt:UFOP e. V.c/o WPR COMMUNICATIONNorbert BreuerInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-0Fax: 030/440388-20E-Mail: info@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell