Rapsblüte 2019 - Landwirte hoffen auf besseren Sommer als im Vorjahr (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn in diesen Tagen der Raps bundesweit leuchtend gelb blüht,blicken die deutschen Rapsanbauer mit einer gewissen Anspannung aufihre Felder. Die Erinnerung an die Trockenheit des Vorjahres wirktnoch nach. Sie sorgte nicht nur für eine außerordentlich niedrigeErnte im letzten Juli, sondern zusätzlich für eine geringereAussaatfläche an Winterraps, da auch Ende August der dringendbenötigte Regen fehlte. So wurde Raps im Sommer 2018 auf nur rund 1Millionen Hektar Ackerfläche ausgesät. Die bis in den Spätherbstanhaltende Trockenheit hat dafür gesorgt, dass diese Flächeinzwischen noch deutlich kleiner geworden ist. Viele langjährigeRapslandwirte mussten so komplett aus dem Anbau aussteigen. Mit derErfahrung des vergangenen Jahres ist es verständlich, dass dieLandwirte die Witterung derzeit besonders aufmerksam beobachten.Gelber KlimaschützerDie in ganz Deutschland blühenden Rapsfelder spielen einebedeutende Rolle beim Thema Klimaschutz, auch wenn sich derZusammenhang nicht direkt erschließt. Es sind nämlich mehr als 65 %CO2, die jeder Liter Biodiesel, der aus diesem Raps produziert wird,gegenüber fossilem Diesel einspart. Aus Sicht der Landwirtschaft istes erstaunlich, dass Rapskraftstoffe bei den politischenDiskussionen, die derzeit u. a. im Rahmen der Nationalen Plattform"Zukunft der Mobilität" (NPM) geführt werden, kaum eine Rollespielen. Statt auf das bestehende Potenzial der bereits heutenachhaltig hergestellten Biokraftstoffe wie Biodiesel und Bioethanolzu setzen, werden Strategien präferiert, die auf heute noch nichtverfügbare Alternativen wie E-Mobilität oder auf massive Eingriffe indie individuelle Mobilität setzen. Dem Klimaschutz und derLandwirtschaft als betroffener Wirtschaftssektor läuft aber die Zeitdavon. Die deutsche Landwirtschaft appelliert daher in diesen Tagenan die Politik, den Dialog in Sachen nachhaltiger Biokraftstoffe zusuchen und die bereits vorhandenen Möglichkeiten im Sinne desKlimaschutzes bestmöglich auszuschöpfen.Leckere VielfaltDie gelbe Pracht der blühenden Rapsfelder ist so etwas wie derheimliche Star des Frühjahrs. Kenner und Genießer freuen sich nichtnur über den Anblick der Felder, sondern vor allem auch über dieAussicht auf Nachschub an frischen Rapsölen, die nach der Rapsernteim Juli aus den schwarzen Rapssamen gepresst werden. Dabei ist dasPhänomen "Rapsöl" noch relativ jung, denn erst seit rund 25 Jahrenist deklariertes Rapsöl in deutschen Supermärkten erhältlich. Einewahre Erfolgsgeschichte, denn seit nunmehr 10 Jahren ist auch Rapsöldas beliebteste Speiseöl der Bundesbürger. Insbesondere diezahlreichen dezentralen Ölmühlen haben dafür gesorgt, das sich Rapsölin Deutschland ein Stück weit auch zu einer regionalen Spezialitätentwickelt hat. Die Königsdisziplin für die Ölmühlen ist dabei dassogenannte Rapskernöl, bei dem die millimetergroßen Saatkörner vordem Pressen sogar noch geschält werden. Diese spezielle Variantezeichnet sich durch ihren nussigen Geschmack aus und ist perfekt zumDünsten oder als Salatöl geeignet. Zusammen mit unzähligenkaltgepressten Rapsölen und den geschmacksneutralen und hocherhitzbaren raffinierten Rapsölen ergibt sich ein Angebot von mehrals einhundert Rapsölen, aus denen Verbraucher ihre Favoriten wählenkönnen.Bienen fliegen auf RapsRaps ist eine der wichtigsten Nahrungsquellen für Bienen. Siefliegen in diesen Tagen im wahrsten Sinne des Wortes auf denleuchtend gelben Raps. Die in April und Mai in voller Blüte stehendenFelder bieten ihnen ein echtes Festmahl für den Stockaufbau. Beiguter Pflege wird der Imker mit Rapshonig belohnt. Rund 40 kg je Volktragen die fleißigen Bienen in den Stock. Pünktlich zum Ende derBlütezeit wird übrigens am 20. Mai weltweit der von derGeneralversammlung der Vereinten Nationen eingeführte "World Bee Day"gefeiert. Kein Wunder, dass auch der Deutsche Imkerbund (D.I.B.)bereits zum ersten Tag der Biene 2018 Forderungen vorgelegt hat, diedie Produktion von Biodiesel aus Ölpflanzen wie Raps, Leindotter undSonnenblumen ausdrücklich empfehlen. Schließlich sorgen diesePflanzen für blühende Äcker und damit für ausreichend Bienennahrung -auch für die Wildbienen.Pressekontakt:UFOP e. V.c/o WPR COMMUNICATIONNorbert BreuerInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-0Fax: 030/440388-20E-Mail: info@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell