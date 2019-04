Rapsblüte 2019 - Gelber Klimaschützer (FOTO)

Berlin (ots) -Die in ganz Deutschland blühenden Rapsfelder spielen einebedeutende Rolle beim Thema Klimaschutz, auch wenn sich derZusammenhang nicht direkt erschließt. Es sind nämlich mehr als 65%CO2, die jeder Liter Biodiesel, der aus diesem Raps produziert wird,gegenüber fossilem Diesel einspart. Aus Sicht der Landwirtschaft istes erstaunlich, dass Rapskraftstoffe bei den politischenDiskussionen, die derzeit u. a. im Rahmen der Nationalen Plattform"Zukunft der Mobilität" (NPM) geführt werden, kaum eine Rollespielen. Statt auf das bestehende Potenzial der bereits heutenachhaltig hergestellten Biokraftstoffe wie Biodiesel und Bioethanolzu setzen, werden Strategien präferiert, die auf heute noch nichtverfügbare Alternativen wie E-Mobilität oder auf massive Eingriffe indie individuelle Mobilität setzen. Dem Klimaschutz und derLandwirtschaft als betroffener Wirtschaftssektor läuft aber die Zeitdavon. Die deutsche Landwirtschaft appelliert daher in diesen Tagenan die Politik, den Dialog in Sachen nachhaltiger Biokraftstoffe zusuchen und die bereits vorhandenen Möglichkeiten im Sinne desKlimaschutzes bestmöglich auszuschöpfen.Pressekontakt:UFOP e. V.c/o WPR COMMUNICATIONNorbert BreuerInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-0Fax: 030/440388-20E-Mail: info@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell