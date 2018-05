Rapsblüte 2018 - Mit Raps Strom sparen (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn in diesen Tagen überall in Deutschland die Felder gelbblühen, könnte man den Eindruck gewinnen, dass immer mehr Rapsangebaut wird. Doch der Schein trügt, denn schon seit Jahren bewegtsich die Rapsanbaufläche in Deutschland stets zwischen 1,3 und 1,5Millionen Hektar. Für Rapsöl ist die Biokraftstoffproduktion einwichtiger Absatzmarkt, der dazu beiträgt, dass der Rapsanbau inDeutschland bereits seit Jahren wirtschaftlich attraktiv ist.Biodiesel, der aus nachhaltig zertifiziertem Rapsöl hergestellt wird,leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen.Er ist flächendeckend verfügbar und unverzichtbar beim mittel- bislangfristigen Übergang in rein strombasierte Antriebe. Wie bedeutendBiokraftstoffe heute sind, zeigt ein Vergleich mit derEnergieleistung von Windkraftanlagen. Die heute in Deutschlandhergestellten Biokraftstoffe stellen ebenso viel Energie bereit wie10.700 Windkraftanlagen, was 38 Prozent aller installierten Anlagenentspricht. Würde man diesen Biokraftstoffanteil vollständig durchElektromobilität ersetzen, müssten also 38 Prozent des deutschenWindstroms für den Verkehrsbereich aufgewendet werden.Pressekontakt:UFOP e. V.c/o WPR COMMUNICATIONNorbert BreuerInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-0Fax: 030/440388-20E-Mail: info@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell