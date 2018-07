Rapid Nutrition schliesst Vertriebsabkommen in Sri Lanka über 1,1 Mio Dollar

London (awp) - Das auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen Rapid Nutrition hat in Sri Lanka ein Vertriebsabkommen mit Schering Life Sciences abgeschlossen. Dabei gehe es um die Vermarktung der "Flaggschiff-Marke" SystemLS, wie das Unternehmen mit Sitz in London in der Nacht auf Mittwoch mitteilt.

Das Abkommen soll ein den ersten zwölf Monaten Erträge von zusätzlichen 1'090'437 Dollar generieren, heisst es in der Mitteilung

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten