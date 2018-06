Rapid Nutrition emittiert 9,19 Millionen Aktien über Wandelpapiere

London (awp) - Das auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen Rapid Nutrition hat das Ergebnis der Platzierung von so genannte Convertible Instruments bei neuen Investoren genannt. Insgesamt wurden Wandelpapiere für 9'194'720 neue Aktien gezeichnet. Die Zahl der insgesamt in Umlauf befindlichen Aktien der Unternehmens beträgt damit nach der Wandlung rund 32,46 Millionen Stück, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilt. Das ist einer Steigerung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten