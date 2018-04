Rapid Nutrition bläst Delisting an Schweizer Börse ab

Zürich (awp) - Das Aktien des Gesundheitsunternehmen Rapid Nutrition bleiben weiter an der Schweizer Börse kotiert. Die SIX habe dem Gesuch des Unternehmens, die angekündigte Dekotierung zurückzuziehen, stattgegeben, teilte Rapid Nutrition am Mittwoch mit. Die Gesellschaft hatte am 28. September 2017 bei der Schweizer Börse ein Delisting beantragt. Letzter Handelstag wäre der 27. April gewesen.

Die Titel von Rapid Nutrition werden seit ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten