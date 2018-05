Rapid Medical: Erster Patient in die TIGER-Pivotalstudie eingeschlossen

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) -Die Daten aus der Studie werden an die FDA übermittelt, um dieMarktfreigabe von TIGERTRIEVER in den USA zu unterstützen.Rapid Medical (http://www.rapid-medical.com), ein Unternehmen, dassich auf die Entwicklung von Produkten für neurovaskuläreInterventionen spezialisiert hat, gab bekannt, dass die erstenPatienten in die TIGER-Studie (Treatment with Intent to GenerateReperfusion) eingeschlossen wurden. Hierbei handelt es sich um einemultizentrische Studie, um die Wirkung von TIGERTRIEVER zuuntersuchen, dem neuartigen Thrombektomie-Gerät des Unternehmens fürdie Akutbehandlung von ischämischen Schlaganfällen. Die TIGER-Studieist eine klinische IDE-Studie, die die 510(k) Einreichung an die FDA(Arzneimittelzulassungsbehörde der USA) unterstützen soll, um dieMarktfreigabe für das Gerät in den USA zu erhalten. Die Studie wirdin bis zu 25 der führenden Schlaganfallzentren der USA durchgeführt.Die Neurologen Jeff Saver M.D., UCLA Medical Center in Los Angeles,Kalifornien, und Rishi Gupta M.D., Director, Neurocritical Care beiWellStar Health System, Georgia, sind die Leiter der klinischenStudie.In Europa wurden mehr als Tausend Patienten mit dem TIGERTRIEVERbehandelt, der ebenfalls der Gegenstand einesPost-Marketing-Registers in mehreren europäischen Ländern ist. DerTIGERTRIEVER ist ein überragender, vollkommen sichtbarer undsteuerbarer Stent-Retriever, der perfekt an die Dimensionen desblockierten Blutgefäßes angepasst werden kann, die den ischämischenSchlaganfall verursachen.Die ersten Fällen wurden von Dr. Gupta und Dr. Ahmad Khaldi, demDirector der Cerebrovascular Neurosurgery bei Wellstar Medicaldurchgeführt. "Wir freuen uns, dass wir die ersten Patienteneinschließen konnten und die Leitung in der TIGER-Studie übernehmenwerden. Stent-Retriever sind nun der Goldstandard für die Behandlungvon ischämischen Schlaganfällen und TIGERTRIEVER ist derStent-Retriever einer neuen Generation. Sein einzigartiges Designsollte hoffentlich die bestehenden Limitierungen aller gängigenGeräte aufheben und die Ergebnisse für die Patienten verbessern",erklärte Dr. Gupta.Über Rapid MedicalRapid Medical entwickelt bahnbrechende Geräte für endovaskuläreBehandlungszwecke. Rapid Medical ist der Hersteller von TIGERTRIEVER,dem ersten steuerbaren und vollkommen sichtbaren Stent-Retriever, derfür die Behandlung von Patienten mit einem ischämischen Schlaganfallkonzipiert ist, sowie von COMANECI, dem ersten steuerbaren Gerät zurBehandlung breitbasiger Aneurysmen. TIGERTRIEVER und COMANECI sindmit dem CE-Kennzeichen für den Einsatz in Europa versehen undebenfalls in Indien erhältlich. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.rapid-medical.comPressekontakt:Ronen Eckhouse+972-72-2503331ronen@rapid-medical.comOriginal-Content von: Rapid Medical, übermittelt durch news aktuell