London (ots/PRNewswire) -Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Reise mit Rapha Travel, einCanyon Fahrrad und mehrStart am 14. MärzZum Auftakt der klassischen Radsportereignisse "Monumente desRadsports" fordert Rapha Radsportfans heraus, die Bestzeit dereinzelnen Rennen vorauszusagen: Mailand-Sanremo am 18. März, dieFlandern-Rundfahrt am 2. April, Paris-Roubaix am 9. April,Lüttich-Bastogne-Lüttich am 23. April und die Lombardei-Rundfahrt am7. Oktober.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477339/Rapha.jpg )Der Wettbewerb startet mit Mailand-Sanremo und beginnt am 14.März;Teilnehmer können im Vorfeld der einzelnen Rennenhttp://www.rapha.cc/win besuchen, um ihre geschätzte Bestzeiteinzutragen. Alle Teilnehmer erhalten 20 % Rabatt auf derRapha-Website oder in den Clubhäusern rund um die Welt. DiePreisvergabe erfolgt jeweils nach dem betreffenden Rennen. Solltenmehrere zutreffende Schätzungen vorliegen, entscheidet das Los.Für die einzelnen Monumente-Rennen winken die folgenden Preise:Mailand-Sanremo - Ein Fünfsterne-Radurlaub für drei Tage mit demRapha Cycling Club (RCC) an der französischen Cote d'Azur.Einschließlich Flüge, einer kompletten RCC-Montur** und einereinjährigen RCC-Mitgliedschaft (Gesamtwert 2.700 EUR). Der RCC istein internationaler, nur für Mitglieder zugelassener Vereingleichgesinnter Radfahrer, die gemeinsam fahren, Rennen bestreitenund Erfahrungen austauschen. RCC-Ortsgruppen sind in verschiedenenRegionen weltweit zu finden und die RCC-Treffen sind Radfahr-Urlaube,die Mitglieder aus verschiedenen Ländern zusammenbringen sollen, umgemeinsam zu fahren und einander kennenzulernen. Derzeit hat der RCC9.000 Mitglieder in 21 Ortsgruppen in aller Welt, und dieJahresmitgliedschaft beinhaltet die Teilnahme an Gemeinschaftsfahrtenund eine Club-Montur, exklusive Treffen an malerischenRadsport-Zielorten, Fahrradverleih, kostenloser Kaffee inRapha-Clubhäusern rund um die Welt und vieles mehr.Flandern-Rundfahrt - Canyon Endurace CF SL Disc 8.0 (https://www.canyon.com/en-gb/road/endurace/endurace-cf-sl-disc-8-0.html?search=1)Fahrrad (UVP 2.000 EUR)Paris-Roubaix - Rapha Travel Randonneé (https://www.rapha.cc/gb/en/travel/randonn%C3%A9es/travel/trip/randonnees) an einen der Zielortedes Jahres 2017 plus Flüge und einer kompletten Rapha-Montur** fürdie Reise (Gesamtwert: 5.700 EUR). Randonneés sind Ausflüge an einigeder besten Radfahrorte der Welt, für die Rapha Travels bekannt ist -die Teilnehmer erwartet eine durchschnittliche Strecke von 150 km proTag mit voller Unterstützung im Sattel und dazwischen. RaphaRandonneés enthalten üblicherweise den Transfer vom Flughafen desZielortes, eine zehntägige Radtour auf einer malerischen undanspruchsvollen Strecke, luxuriöse Unterkunft für zwei, Speisen undGetränke (einschließlich alkoholische Getränke), komplettemechanische Unterstützung, Massagen und Wäscheservice. Für allebegeisterten Radfahrer ist dies die Reise ihres Lebens.Lüttich-Bastogne-Lüttich - ein Gutschein über 1.000 EUR für einekomplette Rapha-Garderobe für die neue Saison; rüsten Sie sich fürdie wechselnden Witterungsbedingungen mit Kleidung Ihrer Wahl aus demRapha-Sortiment. Kann in jedem Rapha-Clubhaus weltweit oder onlineeingelöst werden.Lombardei-Rundfahrt - Eine speziell angefertigte Rapha-Montur,einschließlich Trikot und Trägerhose. Die Preisträger habenGelegenheit, ihr eigenes einmaliges Design in Absprache mit Rapha zuerstellen und die Montur auf Wunsch persönlich im Rapha-Hauptsitz inLondon abzuholen.**Eine komplette Rapha-Montur enthält jeweils ein Trikot,Trägershorts, Basisschicht, Socken, Mütze und Jacke.Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unterhttp://www.rapha.cc/win.Über RaphaRapha wurde 2004 gegründet, um dem Bedarf an stilvollerHigh-Performance-Radkleidung entgegenzukommen. Inzwischen bietetRapha Produkte für alle Fahrradfahrer auf der Straße - von Pendlernbis zu internationalen Profi-Teams - und setzt in puncto Innovationimmer wieder neue Maßstäbe für die Radbekleidung. Außerdem hat Raphaeine weltweite Community begeisterter Radfahrer kultiviert, die sichals Mitglieder des Rapha Cycling Club (RCC) versammeln, des weltweitgrößten Vereins seiner Art. Raphas Modell des Direktvertriebs undseine einzigartigen Markenwerte zeigen sich in seinen Reiseangebotenund im globalen Netzwerk seiner Clubhäuser, die Shopping, ein Caféund Radkultur unter einem Dach vereinigen.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von Dirk Kaufmann -dirk.kaufmann@rapha.cc(49) 151 67101321Original-Content von: Rapha Racing, übermittelt durch news aktuell