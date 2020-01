Rap, Reime und Ruhm: Battle-Rap @YOU (FOTO)

Berlin (ots) - YOU Summer Festival erweitert Musikangebot für Jugendliche -TopTier Battle-Youngstarz @YOU garantiert Wortgefecht. Qualifikations-Event am14. Februar 2020.Erstmalig veranstaltet das YOU Summer Festival zusammen mit dem Veranstalter dergrößten Rap-Battle-Liga Deutschlands TopTier Entertainment ein Battle-Rap Eventauf der YOU Stage. Am Samstag, 13. Juni 2020 bietet das TopTierBattle-Youngstarz @YOU Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren eine Bühne fürihre kreativen Texte. In vier unterschiedlichen Kategorien messen sich diewortstarken Jugendlichen: mit eigenständig vorgefertigten Texten, spontan mitvorgegebenen Wörtern, im direkten Schlagabtausch mit Mitstreitern oderminimalistisch ganz ohne Musik. Bei dem Wettbewerb winken den Gewinnern nebenRuhm und Applaus auch Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Hundert Euro."Viele kreative Jugendliche träumen davon ihr Können einmal auf einer großenBühne vor Publikum zu präsentieren. Nur wenige können diesen Traumverwirklichen. Es freut mich deshalb sehr, dass wir mit dem YOU Summer Festivalgenau das möglich machen", erklärt Daniel Barkowski, Projektleiter des YOUSummer Festivals.Das YOU Summer Festival 2020 ergänzt mit dem TopTier Battle-Youngstarz @YOU dasMusikangebot und geht auf den anhaltenden Rap-Trend unter Jugendlichen ein. DasFormat nutzt die Leidenschaft der jungen Erwachsenen und fördert gleichzeitigden kreativen Umgang mit Sprache und stärkt das Selbstbewusstsein.Teilnahme am TopTier Battle-Youngstarz @YOUÜber die Teilnahme am TopTier Battle-Youngstarz @YOU wird im Vorfeld durch eineJury auf der Qualifikationsveranstaltung am 14. Februar 2020 entschieden.Jugendliche präsentieren dort in einer Vorentscheidung ihr lyrisches Können undRap-Fähigkeiten in den Kategorien Freestylemania sowie A Cappella WrittenMatches. Überzeugen die Teilnehmer die Jury mit Reimen, Lyrik undSchlagfertigkeit, sind die Jugendlichen für das Battle auf der YOU qualifiziertund können in Workshops an ihrem Rap-Flow bis zum großen Auftritt am 13. Juni2020 arbeiten. Die Workshops werden durch die Veranstalter des HipHop Mobilsorganisiert und durchgeführt.Qualifikations-Event für das TopTier Battle-Youngstarz @YOUWann: Freitag, 14. Februar 2020Einlass: 17:00 UhrWo: Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. (KMA),Friedrichstr. 2, 10969 BerlinMehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.Weitere wichtige InformationenKinder unter sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten habenfreien Eintritt auf dem YOU Summer Festival. Youngsters ab 12 Jahren dürfen sichohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf dem YOU Summer Festivalaufhalten.Über das YOU Summer FestivalVom 12. bis 14. Juni 2020 verbindet das YOU Summer Festival in Berlin zum 22.Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Unter dem Motto "DeinLeben. Deine Welt. Dein Event. NEVER STOP BEING YOU" treffen Jugendliche hierihre Social Media Idole live, probieren die neuesten Trendsportarten aus undkommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. DieJugendlichen erwartet mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriegean Social Media Stars live vor Ort. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik undSport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftlicheThemenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden.Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:Christina ThomasT +49 30 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4497941OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell