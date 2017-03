Ranpak gibt Übernahme des französischen Verpackungsautomatisierungsunternehmens e3neo bekannt

Das Unternehmen plant die Erweiterung seiner Kapazitäten undseines Angebotes für Verpackungsumgebungen mit hohem VolumenCleveland (ots/PRNewswire) - Mit über 20 Jahren Erfahrung bei derVerbesserung und Automatisierung der Auftragsabwicklung für Kundenbietet das Team von e3neo optimale Lösungen für Plattformenunterschiedlicher Anbieter an, die Fulfilmentaktivitäten in großemUmfang erfordern. e3neo verfolgt mit Beratung, Implementierung undService einen Ansatz für schlüsselfertige Übergabe und hat dieAuftragsabwicklung für Kunden in einer Vielzahl von Branchen undLändern verbessert. Die Lösungen reichen von der Integration mit derLagerverwaltungssoftware von Kunden für die Optimierung derVerpackungsgrößen bis hin zur Ausscheidung von Kartons,"In-the-Box"-Befestigung von Produkten, Anpassung der Kartongröße undVerschließen der Kartons. Das erfahrene Produktmanagement kombiniertdie Elemente basierend auf kundenspezifischenAnwendungsanforderungen, um Kosten zu reduzieren und dieProduktivität zu steigern.Stephen Kovach, CEO von Ranpak gab folgenden Kommentar ab: "Wirhaben mit unseren "In-the-Box"-Verpackungslösungen in den vergangenenJahrzehnten eine marktführende Position erobert. Kunden wählen Ranpakwegen der Qualität des Schutzes, den wir bieten, der Effizienz, dieunsere Systeme in den Verpackungsablauf bringen, und derNachhaltigkeit unserer papierbasierten Lösungen. Lagerautomatisierunggewinnt für die Sicherstellung der Effizienz und Produktivität inVerpackungsaktivitäten unaufhaltsam an Bedeutung. Mit der Übernahmevon e3neo erweitern wir unsere Optionen für Kunden, dieVerpackungsautomatisierung auf das nächste Niveau heben wollen. Dieerfolgreiche Technologie und die Erfahrung von e3neo sind für uns beider Erfüllung der Anforderungen an Auftragsabwicklung in großemUmfang und für unsere Wachstumsstrategie besonders wichtig."Jean-Yves Sia und Uwe Klärner, Gründer und Mitgründer von e3neoerklärten: "Wir freuen uns über die Übernahme durch Ranpak. Wir lösenein universelles Problem von Kunden und die Stärke von Ranpak alsglobales Unternehmen positioniert uns hervorragend für schnelleresWachstum und die Möglichkeit, mit den zunehmendenAutomatisierungsanforderungen an Fulfilmentzentren Schritt zuhalten."Ranpak und e3neo werden sich auf die Bereitstellung vonVerpackungsanwendungen und -lösungen für ihre Kunden konzentrieren."Die Projekte von e3neo sind einzigartig und kundenspezifisch und dieFähigkeit von Ranpak, Verkaufshinweise und Geschäft zu generierensowie Kanalunterstützung zu bieten, wird uns dabei helfen, dasWachstum zu stimulieren und zu beschleunigen", erklärte Kovach. Wegendes einzigartigen Verkaufsprozesses und der erforderlichen Erfahrungwird e3neo als eigenständige Geschäftseinheit innerhalb derRanpak-Organisation weitergeführt.Ranpak wurde 1972 gegründet und hatte das Ziel, das ersteumweltfreundliche Verpackungsmaterial zu entwickeln, das Produktewährend des Transports wirksam schützt. Die Weiterentwicklung undVerbesserung von Materialien, Systemen und umfassendenLösungskonzepten haben Ranpak den Ruf eines innovativen Marktführersin der Verpackungsbranche eingebracht.Pressekontakt:http://www.ranpak.com / http://www.e3neo.comOriginal-Content von: Ranpak, übermittelt durch news aktuell