Das Ranking - die kreativsten Content Marketing-Agenturen und Unternehmen

Hamburg (ots) - Zum neunten Mal präsentiert CP MONITOR exklusiv das Ranking der kreativsten Content Marketing- und Corporate Publishing-Agenturen und Unternehmen im DACH-Raum, das einzige Ranking, das 39 nationale und internationale Content Marketing- und Corporate Publishing-Wettbewerbe und Wettbewerbe mit CP- und CM-Kategorien auswertet.Das Gesamtranking der kreativsten Content Marketing-Dienstleister wird ergänzt durch acht Spezial-Rankings, die das Leistungsspektrum der Agenturen in den einzelnen Disziplinen widerspiegeln. Erstmals hat CP MONITOR auch ein separates Ranking für Corporate Books erhoben.Mit 860 Kreativpunkten auf Platz 1 liegt die Agentur C3 Creative Code and Content, gefolgt von Territory Content of Result auf dem 2. Rang und 3st auf Platz 3. Aufgestiegen in die Top 25 des CP Monitor Kreativ-Ranking und erstmals dabei sind die Agenturen Looping Group, Serviceplan und Rückenwind. C3-COO Karsten Krämer zur Strategie bei Wettbewerbseinreichungen: "Bei der Auswahl der Wettbewerbe, an denen wir teilnehmen, sind wir sehr selektiv: Wer juriert da eigentlich was? Und ist das für unsere Kunden und uns relevant?"Premiere feiert das Spezialranking Corporate Books. Die Pole-Position geht an ramp.space, gefolgt von der Agentur Heimat/TBWA (2. Platz) und BrandsOnSpeed (3. Platz). Michael Köckritz, Geschäftsführer und Creative Director ramp.space: "Gerade in einer schnelllebigen Welt, die von einer alltäglichen Informations- und Bilderflut mit überwiegend beliebigen Botschaften und flüchtigen Inhalten geprägt ist, realisieren wir wieder sehr deutlich das große Potential von Corporate Books. Bücher bringen hier eine schöne Ruhe ins Spiel."3st verteidigt seinen ersten Platz im Spezialranking Geschäftsberichte. Der zweite Rang geht an die Designagentur Strichpunkt, gefolgt von der Agentur va bene publishing. Florian Heine, Geschäftsführer und Creative Director 3st kommunikation, zur Zukunft von gedruckten Geschäftsberichten: "'Digital versus Print' ist aus meiner Sicht die falsche Fragestellung - Digital plus Print verbindet medienspezifische Stärken zum einem ganzheitlichen Markenbild. Dabei gewinnt Online-Reporting natürlich an Fahrt: ob als kompakter Onepager mit PDF-Download oder als umfangreicher, erlebnisorientierter und maschinenlesbarer Full-HTML-Report."Kreativster Kunde des Jahres 2019 ist bereits zum vierten Mal die Daimler AG, gefolgt von der Porsche AG und der Deutschen Lufthansa AG.Weitere Informationen unter cp-monitor.de https://www.cpmonitor.de/news/detail.php?rubric=News&nr=56636Pressekontakt:CP MONITOR - Magazin für Content MarketingBeatrice Monington West+49 175 4167223monington@cp-monitor.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71259/4628348OTS: CP MONITOR - Magazin für Content MarketingOriginal-Content von: CP MONITOR - Magazin für Content Marketing, übermittelt durch news aktuell