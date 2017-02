Ranking der innovativsten Pharmaunternehmen 2017

New York (ots/PRNewswire) -In seinem nunmehr siebten Jahr stellt der Productive InnovationIndex (PII) die Pharmaunternehmen vor, die bei der Entwicklung undKommerzialisierung innovativer Produkte am erfolgreichsten sind.Der Index stellt die folgende Grundfrage: Wenn man das gleicheMolekül in der frühen Phase zwei unterschiedlichen Unternehmen gäbe,welches würde das Beste daraus machen?Auf Grundlage einer systematischen, objektiven Analyse des Erfolgsjedes Unternehmens zwischen 2011 und 2016 kletterten 2017 einigegroße Pharmaunternehmen wieder in die Top 10. Sowohl Bristol-MyersSquibb als auch Merck verzeichneten einen kräftigen Anstieg, undmittelgroße Hersteller von Spezialprodukten zeigten wiederum einestarke Performance. Seit dem ersten Mal überhaupt führt Biogen denIndex an. Johnson & Johnson, das in 5 der vergangenen 6 Jahre denIndex anführte, zeigte erneut eine starke Performance, wurde aberaufgrund einer herausragenden Performance von Biogen, AbbVie undGilead überholt.Mike Rea, CEO von IDEA Pharma, kommentierte den Index wie folgt:"Der alljährliche PII ist ein echtes Maß für die Innovation in derPharmabranche -- sinnvolle Medikamente mit Patientennutzen. Dieauffallendste Veränderung bei den F&E-Metriken 2016 gegenüber demVorjahr war der Rückgang bei den FDA-Neuzulassungen für Wirkstoffe:22 in 2016 gegenüber 45 in 2015. Das hängt aber mit den Unternehmenzusammen, die die Zulassungen erhalten: Die Outperformer dervergangenen Jahre GlaxoSmithKline (GSK), Johnson & Johnson (J&J) undNovartis konnten 2016 kein einziges neuartiges Medikament zulassen.Das Gleiche gilt für Amgen, AstraZeneca (AZ), Bayer und Bristol-MyersSquibb (BMS). Insgesamt gingen sieben der 13 historischen großenPharmaunternehmen, die 2015 noch 14 Zulassungen erhielten, 2016 leeraus. 14 der 22 Zulassungen gehen auf kleinere und möglicherweiseagilere Unternehmen zurück, ein Zeichen für die zunehmende Bedeutungdieses Sektors. Wenn man genau hinschaut, zeigen sich verschiedeneTrends. 'Innovation' ist derzeit in der Branche nicht wirklich einaussagekräftiger Begriff. Der Pharmaceutical Innovation Index zeigt,wer echten Patientennutzen liefert."Der PII beurteilt subjektive Maßstäbe für 'Innovation' undbewertet Unternehmen anhand verschiedener Faktoren, darunterGeschwindigkeit der Markteinführung, Ausfallquote in den jeweiligenPhasen (insbesondere Phase III), Kostenübernahmequote, behördlicheZulassungen, Marktperformance und Einstufung durch Analysten.Veränderung2017 Unternehmen gegenüber 20161 Biogen +52 AbbVie +33 Gilead Sciences, Inc. +14 Johnson & Johnson -35 Takeda -36 Baxter +17 Merck & Co. +98 Novo Nordisk -59 Bristol-Myers Squibb +1010 Celgene -2Unter PII (http://ideapharma.com/pii) auf unserer Website findenSie nähere Informationen zum diesjährigen Pharmaceutical InnovationIndex, zur Methodologie und zu den 30 Top-Unternehmen. Dort könnenSie auch das Whitepaper herunterladen. Mit Fragen und Anregungenwenden Sie sich bitte an pii@ideapharma.com.Informationen zu IDEA Pharma:Durch Wissen, und Erkenntnis und ausgeprägte Kreativitätentfesseln wie das Potenzial eines jeden Moleküls und tragen aktivdazu bei, dass die Pharmaindustrie Medikamente liefern kann, dieeinen Unterschied machen. Wir arbeiten in der frühenLebenszyklusphase mit dem Kunden an einer Machbarkeitsstudie. Wirentwickeln eine überzeugende Produktstory und eine erstklassigeStrategie, mit der jedes Molekül sein volles Potenzial erreichenkann. Das ist unsere Stärke. Und hier kann uns niemand etwasvormachen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website(http://ideapharma.com/) oder besuchen Sie uns auf Facebook(https://www.facebook.com/ideapharma/), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/idea-pharma) und Twitter(https://twitter.com/ideapharma).Bisherige Erfolge:Entwicklung des Vermarktungskonzepts für 7 der 10 (geplanten)Top-Produkte für die Onkologie bis 2020 // Positionierung von 3 der11 Produkte, die von Reuters zu Blockbustern 2015 erklärt wurden,darunter die Top 2 // Entwicklung des Vermarktungskonzepts für 5NMEs, die 2015 die FDA-Zulassung erhieltenPressekontakt:erhaltenSie von:Jess SpataroManager, Marketing, Brand & CommunicationsIDEA PharmaTel.: +1-212-929-7953E-Mail: jess.spataro@ideapharma.comMike ReaCEOIDEA PharmaTel.: +44(0)1234-756-340Handy: +44-77-88-44-2839 (UK)/ +1-707-934-7509 (US)E-Mail: mike.rea@ideapharma.comOriginal-Content von: IDEA Pharma, übermittelt durch news aktuell