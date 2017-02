Ranking der besten Studentenstädte weltweit

London (ots/PRNewswire) -Berlin und München in den Top 10, Montreal belegt ersten PlatzBerlin ist die weltweit sechstbeste Stadt für Studenten inDeutschland als auch international. In der fünften Auflage des QSBest Student Cities Ranking des globalen Analysten fürHochschulbildung QS Quacquarelli Symonds klettert die Hauptstadtdieses Jahr drei Plätze nach oben.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140618/691283 )Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, erklärt:"Wir sind stolz auf diese hervorragende Platzierung. Sie bestätigtdie hohe Attraktivität unserer Hochschulen und unserer Stadt fürStudierende aus der ganzen Welt. Und sie ist uns Ansporn, die BrainCity Berlin in den nächsten Jahren konsequent weiterzuentwickeln. Ichfreue mich auch sehr, einige unserer Partnerstädte unter denBestplatzierten zu sehen."Auch München verbessert seine Position um zwei Plätze auf Platzneun. Damit ist Deutschland die einzige Nation Europas mit zweiStädten in den globalen Top 10. Diese aufstrebende Leistung vonBerlin und München ergibt sich aus den ausgezeichneten, relativenLebenshaltungskosten, den niedrigen Studiengebühren, den hohenArbeitgeberaktivitäten und den starken Werten in Faktoren zurLebensqualität.Wichtige Ergebnisse im Überblick:- Berlin und München sind in der QS Metrik Employer Activity beide umdrei Plätze nach oben gestiegen und belegen für diesen IndikatorPlatz 19 und 18.- Beide Städte sind auch in den Top 25 für Affordability, eineMischung der Faktoren, welche die Lebenshaltungskosten in einerStadt und die Studiengebühren messen. Obwohl Berlin auf Rang 16 undMünchen auf Rang 13 liegen, fallen beide Städte hier um sieben undelf Plätze aufgrund des starken Dollars gegenüber dem Euro.- QS ergänzt das diesjährige Ranking um den Faktor Student View.Berlin kommt hier auf Platz 16 und München auf 23.- Von den 125 analysierten Städten sind nur London und New Yorkpotentiell attraktivere Ziele für Studenten als Berlin. DieserStudent Desirability Indikator basiert auf der Auswahl zukünftigerStudenten von Städten, in denen sie gerne studieren würden. DerFaktor spielt in die Gesamtwertung Desirability hinein, der Städteauch nach weiteren Unterkategorien bewertet wie u.a.Umweltverschmutzung, Korruption und Sicherheit.- In der Wertung für Desirability fällt Berlin drei Plätze zurück aufRang 12, während München einen Platz gut macht auf Rang 13. DiePlatzierungen zeigen auch die hohe Lebensqualität für Studenten inden beiden Städten.- Montreal belegt den ersten Platz des Rankings und verdrängt damiterstmals seit Bestehen des Rankings Paris von der Spitzenpositionauf Rang zwei. London belegt Platz drei und ist damit, trotz derWahl Großbritanniens über das Verlassen der EU, immer noch einqualitativ hochwertiges Ziel für Studenten.- QS analysierte 125 Städte, von den 100 in dem finalen Rankinggelistet sind.QS Best Student Cities 2017: Top 10RANK 2017 RANK 2016 CITY1 7 Montreal2 1 Paris3 5 London4 10 Seoul5 2 Melbourne6 9 Berlin7 3 Tokyo8 13 Boston9 11 Munich10 13 Vancouver(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017http://www.TopUniversities.com/Über 18.000 Studenten nahmen an der QS Befragung über das Rankingteil und teilten somit ihre eigenen Studienerfahrungen und, fürzukünftige Studenten, die Attraktivität einer Stadt. Ottawa belegt inder neuen Kategorie "Student View" die erste Position. Dieses basiertauf einer Kombination von Beiträgen wie dem Anteil der Studenten, dienach dem Abschluss in der Stadt bleiben wollen, der Qualität dessozialen und kulturellen Angebots und dem Niveau an Toleranz undIntegration. Dicht gefolgt hinter Ottawa liegen Prag und Shanghai.Das vollständige Ranking erscheint heute aufhttp://www.topuniversities.com, die Methodologie ist hier(https://www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology) zufinden.Notes for EditorsQS Quacquarelli Symonds http://www.qs.comFounded in 1990, QS Quacquarelli Symonds is the leading globalprovider of higher education and careers information, independentresearch and solutions. Its activities span across 50 countries,working with over 2,000 international universities and businessschools. QS's mission is to enable motivated people around the worldto fulfil their potential by fostering international mobility,educational achievement, and career development. QS provides servicesat each key career stage; first degree, Masters, PhD, MBA, andExecutive-level.Pressekontakt:Simona BizzozeroHead of Public RelationsQS Quacquarelli Symondssimona@qs.compressoffice@qs.com @QS_pressoffice+44(0)7880620856+44(0)2072847248 Jack N. MoranPublic Relations ExecutiveQS Quacquarelli Symondsjack@qs.com@JackNathanMoranOriginal-Content von: QS Quacquarelli Symonds Ltd, übermittelt durch news aktuell