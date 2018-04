Ranking: Die besten Flughäfen der Welt

mid Groß-Gerau – Gleich drei deutsche Flughäfen haben es im Beliebtheits-Ranking 2018 unter die Top Ten geschafft. Dabei stehlen München (Platz 5) und Düsseldorf (Platz 6) dem International Airport in Frankfurt am Main (Platz 7) die Show. Ganz vorn in der Auswertung des Online-Reiseportals eDreams steht der Singapore Changi Airport, gefolgt vom Zürich Airport und dem Istanbul Atatürk Airport.

Doch deutsche Flughäfen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.