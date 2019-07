Ranking: Top-50-Hotelgesellschaften steigern Umsatz um 6 Prozent (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung- Sperrfrist: 26. Juli 2019, 10 Uhr -Ranking: Top-50-Hotelgesellschaften steigern Umsatz um 6 ProzentFrankfurt/Stuttgart, 26. Juli 2019Die 50 umsatzstärksten Hotelgesellschaften in Deutschland haben2018 das neunte Mal in Folge ihren Umsatz gesteigert. Das ergibt dasexklusive Ranking der AHGZ - Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe). Der Nettogesamtumsatz allerbetrachteten Ketten erreichte zusammen 9,91 Mrd. Euro (Vorjahr: 9,35Mrd. Euro), 6 Prozent mehr als im Vorjahr.Zwar verringerten sich die durchschnittliche Auslastung um 1,3Prozentpunkte auf 69,9 Prozent und der durchschnittliche Zimmerumsatzum 7,3 Prozent auf 35.173 Euro. Weil die Top 50 aber mehr Hotels alsim Vorjahr betreiben und damit auch mehr Zimmer bewirtschaften, istder Gesamtumsatz trotzdem gestiegen.An der Spitze der Top 50 steht nach wie vor Accorhotels (u. a.Ibis, Mercure, Sofitel und ganz neu Mövenpick) mit 361 Hotels undeinem Nettoumsatz von 1,31 Mrd. Euro. Auf den folgenden beiden Rängengibt es zum ersten Mal seit Jahren eine Veränderung: DieIntercontinental Hotels Group (Umsatz: 730,7 Mio. Euro) hat dendeutschen Ableger der amerikanischen Kooperation Best Western(Umsatz: 705,4 Mio. Euro) überholt. Das ergeben jedenfalls dieAHGZ-Schätzungen, das Unternehmen selbst gibt keine Zahlen heraus.Die postulierte Entwicklung ist aber schlüssig, wächst doch IHG seitJahren auf dem deutschen Markt mit mehreren Franchisepartnernkräftig. Wichtigster Treiber ist die bekannteHoliday-Inn-Markenfamilie, aber auch frische Marken wie Avid hat dasUnternehmen im Portfolio.Neu eingestiegen in die Top 50 sind die 12.18 InvestmentManagement GmbH mit 47,9 Mio. Euro Umsatz und die Privathotels Dr.Lohbeck mit einem Umsatz von 40,9 Mio. Euro.Die im Top-50-Ranking erhobenen Daten beruhen im Wesentlichen aufEigenangaben der Hoteliers. Häuser, die bereits in den Vorjahren imRanking erschienen sind, aber in diesem Jahr keine Angaben machten,wurden auf Basis der errechneten Durchschnittswerte der teilnehmendenHäuser geschätzt. In die Schätzung fließen darüber hinaus aktuelleMarktdaten sowie Fakten aus den im Bundesanzeiger veröffentlichtenLage- und Geschäftsberichten ein.Die Ergebnisse veröffentlicht die AHGZ - Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung in der Ausgabe Nr. 30/2019 am 26. Juli 2019.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell