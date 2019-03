Das Ranking: Territory erstmals die Nummer 1 und Daimler zum dritten Mal kreativstes Unternehmen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Hamburg (ots) -Zum achten Mal präsentiert CP Monitor exklusiv das Ranking derkreativsten Content Marketing-Dienstleister und Kunden im DACH-Raum.CP Monitor ist das einzige Magazin, das für das ContentMarketing-Ranking 36 nationale und internationale CorporatePublishing-/Content Marketing-Wettbewerbe und Wettbewerbe mit CP- undContent -Marketing-Kategorien auswertet.Das Gesamt-Ranking der kreativsten Content Marketing-Dienstleisterwird ergänzt durch Spezial-Rankings, die das Leistungsspektrum derAgenturen in den einzelnen Disziplinen widerspiegeln. Erstmals hat CPMonitor auch ein separates Ranking für Österreich und die Schweizerhoben.Mit 66 Preisen und 830 Kreativpunkten führt erstmals die AgenturTerritory Content of Result das Gesamt-Ranking 2018 an und hat damitdie Content Marketing-Agentur C3 Creative Code and Content auf denzweiten Platz verdrängt. Auf dem dritten Rang liegt mit 631Kreativpunkten die Mainzer Agentur 3st kommunikation.Top-Aufsteiger in den Top 25 sind die Hamburger Agenturen HGBHamburger Geschäftsberichte, die sich von Rang 46 auf Rang 19verbesserte, und Companions, die 20 Plätze gut gemacht hat und nunauf Rang 22 erscheint. Erstmals unter den Top 25 teilen sichramp.space und TBWA/Heimat Platz 14.Kreativster Kunde des Jahres 2018 ist erneut die Daimler AG,gefolgt von der Deutschen Lufthansa AG und der Audi AG.Das Gesamt-Ranking: https://bit.ly/2TjpNTGAlle Rankings sowie Content Marketing-Trends finden Sie in der CPMonitor Ausgabe 1/2019: https://bit.ly/2JwZpBSPressekontakt:CP MONITOR - Magazin für Content MarketingBeatrice Monington West+49 175 4167223monington@cp-monitor.deOriginal-Content von: CP MONITOR - Magazin für Content Marketing, übermittelt durch news aktuell