Ranking: Preis-Leistungs-Verhältnis an Tankstellen / JET ist erste Wahl (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum vierten Mal in Folge haben Verbraucher JET zurTankstellenmarke mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gewählt.Für das Ranking führte das Markt- und MeinungsforschungsinstitutYouGov über 900.000 Online-Interviews. JET steht seit jeher fürMarkenkraftstoff zum günstigen Preis - das überzeugt offenbarnachhaltig.Wer günstig Markenkraftstoff tanken möchte, fährt am besten direktzu JET. Immer wieder haben unabhängige Untersuchungen (zum Beispieldurch den ADAC) bestätigt, dass der Kraftstoff bei JETdurchschnittlich günstiger ist als bei vielen anderenTankstellenmarken. Darüber hinaus bietet JET an den über 660bundesweiten Standorten ein attraktives Shop- und Bistro-Sortimentund den persönlichen Service der Tankstellenunternehmer und ihrerMitarbeiter. Ein Gesamtkonzept, das überzeugt und jetzt zur Wahl als`Preis-Leistungs-Sieger 2019´ geführt hat.Über 900.000 Online-Interviews binnen eines Jahres, repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren: Die Befragung durch dasMarkt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov in Kooperation mit demHandelsblatt ist keine Momentaufnahme. Sie spiegelt langfristigeEinstellungen der Verbraucher wider und da hat JET wie auch in denJahren zuvor als beste Tankstellenmarke abgeschnitten. Keine andereTankstellenmarke bietet demnach ein so vorteilhaftesPreis-Leistungs-Verhältnis. Dazu Oliver Reichert, Retail Manager JETTankstellen Deutschland GmbH: "Diese Auszeichnung ist ein Ansporn,unseren Weg konsequent weiterzugehen. Wir möchten den Kunden dasLeben leichter machen - mit günstigen Preisen, überzeugendenAngeboten und mit persönlichem Service durch die JET Tankstellenteamsvor Ort."Die JET Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über einTankstellennetz aus mehr als 660 JET Stationen. JET ist seit 1970erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und steht fürMarkenkraftstoff zum günstigen Preis, was immer wieder durchunabhängige Untersuchungen bestätigt wurde. JET ist zum wiederholtenMal in Folge die beliebteste Tankstellenmarke in Deutschland (Quelle:YouGov/Handelsblatt) und wurde von den Lesern der Auto Bild erneutzur besten Tankstellenmarke in der Kategorie "Preis" gewählt.www.jet-tankstellen.dePressekontakt JET:coast communicationElbberg 6c, 22767 HamburgTel.: 040/38 02 35-0e-mail: home@coast-communication.deOriginal-Content von: JET Tankstellen Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell