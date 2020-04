Range: Bitte unbedingt beachten!

Range weist am 18.04.2020, 04:34 Uhr einen Kurs von 4.58 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Range haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Range ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Range-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,7, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,22, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Range weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,73 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,45 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,72 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Range als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 3 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 3,61 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -18,57 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4,43 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".